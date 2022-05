Sabrina Salerno atomica, apre la vestaglia e si mostra in lingerie di pizzo: “Ok ok…vado a vestirmi”. FOTO

La cantante ha mandato in iperventilazione ancora una volta la sua community Instagram, come resistere a questa nuova provocazione?

Solo pochi giorni fa davamo comunicazione di un evento molto importante che coinvolgerà a fine mese la meravigliosa Sabrina Salerno da un po’ di tempo lontana dalla tv. Sarà infatti uno dei giudici del format “Io Talent Europe” che andrà in onda il 31 maggio, 1,2,4 giugno, per una quattro giorni davvero sopra le righe e che si potrà vedere sul canale 389 di Sky oppure sul Digitale Terrestre.

Intanto la cantante genovese però si sta dando alla palestra in modo davvero intenso per la sua remise en forme prima del grande evento. Con esiti magnifici che ha sfoggiato anche nell’ultimo post Instagram pubblicato ieri sera per dare la buonanotte ai suoi fan, oggi ben 1,2 milioni su Ig.

“Friday night…ok ok…vado a vestirmi”, scrive lei nella didascalia che accompagna il carosello di foto. Ma vediamole insieme, sono tutte da ammirare a occhi sgranati.

Venerdì sera piccante per Sabrina Salerno, illegale in intimo nero di pizzo

“Sabry non prendere freddo 💋”, “Bellezza….quella VERA !!!!!!!”, “Fascino e sensualità all’ennesima potenza 🙌❤️”, “I MECCANICI e i CARROZZIERI, ti faranno PROTETTRICE della CATEGORIA 😁😁😁”, “No no……va benissimo anche così undressed….🔥”.

Stavolta i fan sono davvero impazziti per lei, come si fa a resistere a tale e tanta seduzione condensata in un’unica donna?

Sabrina indossa infatti un intimo di pizzo nero semi trasparente con reggiseno a balconcino e slip mini, il tutto coperto solo parzialmente da una vestaglia di raso legata nel punto vita snello e tonico.

Un vedo non vedo (forse più un vedo però) da ammirare fino allo svenimento. La cantante con le sue forme da pin-up è un’icona di seduzione che piace alle vecchie e nuove generazioni di fan sempre estasiati dal vedere i nuovi shooting proposti con tanta frequenza sul profilo social.