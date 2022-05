Giulia Stabile è la protagonista, assieme a un suo collega, di un insolito “tradimento”. Il gesto mette subito alla prova i fan dell’amata coppia. Poi la reazione Sangiovanni.

A un anno esatto di distanza dall’indimenticabile incipit della storia d’amore tra Giulia Stabile e Sangiovanni, rafforzatasi all’interno del talent show di “Amici – di Maria De Filippi”, uno gesto inatteso lascia attoniti i fan della coppia e sembra mettere alla prova anche i suoi due esponenti.

In attesa di ascoltare il nuovo singolo dell’artista canoro, che prenderà il titolo di “Scossa” e vedrà il suo ufficialmente inserimento nella colonna sonora della terza stagione di “Summertime“, la talentuosa ballerina si accinge a continuare la sua appassionante avventura all’interno dello show di Canale 5. Giulia sembra rientrare come sempre nelle assolute preferenze dei suoi telespettatori. Ma, esattamente a tal proposito, le dinamiche di uno “scottante“ scherzo pubblicato in rete da un suo collega hanno presto generato una vivace reazione del pubblico, nonché dello stesso artista vicentino.

Sangiovanni di sasso dopo il gesto di Giulia Stabile sui social: la reazione inattesa

Mentre, in queste ore, la ballerina ha condiviso su Instagram le sue intenzioni per la Festa della mamma 2022, proponendo ai fan “un regalo speciale” appartenente alla nuova collezione del noto brand @ruedesmille, un’altra immagine ha attirato ancor di più l’attenzione dei suoi oltre 1,6 milioni di follower.

L’immagine in movimento, presto definita come un “galeotto” aneddoto, è stata pubblicata dal suo ormai ex collega. Ma con un leggero ritardo rispetto alla sua definitiva eliminazione dal reality, avvenuta difatti soltanto due settimane fa.

L’aneddoto, che immortala la ballerina romana in sua compagnia, è stato notato in primis dai loro fan attraverso le storie di quest’ultimo. Per poi dilagare velocemente in rete. Giulia, come ha fatto notare lo stesso LDA, avrebbe lanciato un pezzo di torta sul suo viso. Il figlio d’arte avrebbe inizialmente reagito con complicità, nonostante sia apparsa tra le righe la seguente didascalia. “Mi vendicherò“.

La reazione di Sangiovanni a quest’ultima insolita trovata della sua anima gemella, stando almeno ad alcuni commenti apparsi successivamente in rete, avrebbe ricordato ad alcuni dei loro fan una delle più celebri discussioni avvenute tra i due all’interno del reality Mediaset.

Ovvero quando il cantante decise, infine, di accettare le scuse di Giulia. Sangiovanni chiese perdono a sua volta per aver alzato la voce contro di lei, dando al pubblico una grande lezione di etica e dal profumo di un’assai promettente gioventù.