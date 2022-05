Sangiovanni, la “Scossa” che ha mandato in delirio i fan: il suo significato

Il debutto di Sangiovanni nella serie Netflix ha portato con sé l’uscita del brano “Scossa”, che il giovane artista ha presentato in anteprima a Milano

Lo scorso 8 aprile Sangiovanni ha presentato al pubblico il suo nuovo album, “Cadere Volare“, che ha debuttato al secondo posto nella classifica di vendita rilasciata da FIMI. Il giovane artista ha così inaugurato un nuovo capitolo della sua carriera, iniziata lo scorso anno dopo l’esperienza nel talent di Amici.

Dopo l’uscita del disco ha avuto in serbo per i suoi fan una sorpresa del tutto inaspettata: il debutto in una serie Netflix. Si tratta dell’ultima stagione di Summertime, disponibile sulla piattaforma da venerdì 6 maggio. In uno degli episodi della terza stagione appare proprio Sangiovanni nelle vesti di se stesso. Per l’occasione ha realizzato il singolo che fa da colonna sonora alla serie, “Scossa“, presentato in anteprima in una delle date del tour.

“Scossa”, il significato del brano di Sangiovanni per “Summertime”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Un brano che Sangiovanni aveva già scritto ma che ha preferito non inserire nell’album. Chiamato a prendere parte alla serie “Summertime” il singolo “Scossa” è sembrato adatto al clima della produzione Netflix, sebbene sia stato riadattato. “Un po’ il ritornello, un po’ la seconda strofa, un po’, infine, la produzione” -racconta il cantante in un’intervista a GQ- “prima era più ‘trap’, se vogliamo dargli un genere“.

LEGGI ANCHE -> Mahmood e Blanco fuori, accade per la prima volta da Sanremo: chi li ha battuti

Il testo della canzone ripercorre le dinamiche di rapporti umani complessi, difficili da mantenere. Ci si scontra contro il futuro e la necessità di dover guardare avanti sebbene l’istinto giovanile porti spesso a voler vivere seguendo le emozioni del momento.

“Prenderò la scossa / Se mi tocchi il futuro e lo fai in mille pezzi / Perché non prendiamo la rincorsa / Per buttarci negli occhi e poi / E non pensarci mai“, canta nel brano uscito ufficialmente sulle piattaforme digitali.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo, addio a Livio Cori: chi c’è dietro alla separazione

Sangiovanni ha avuto modo di presentare “Scossa” in anteprima ai fan presenti alla data del suo tour tenuta a Milano. Nel corso del concerto sold out, il giovane artista ha cantato per la prima volta il singolo sul palco, coinvolgendo il pubblico. Dopo le tappe di Torino e Milano, Sangiovanni riprenderà il tour il 12 maggio a Napoli, per poi raggiungere anche Roma e Firenze.