Silvia Toffanin chiede dei chiarimenti al suo ospite. In pochissimo tempo si è ribaltato tutto: per lei tutta la verità in studio

Ospite di questo pomeriggio della puntata di “Verissimo” con Silvia Toffanin è Manuel Bortuzzo, l’ex gieffino. Proprio lui ha parlato della fine della sua storia d’amore con Lulù Selassiè, conosciuta proprio nella casa del “Grande Fratello Vip”.

L’ultima volta che lui, insieme alla sua ex compagna, era stato nello studio di “Verissimo” si era mostrato innamorato e con tanti progetti. A distanza di poche settimane tutto è cambiato e adesso il nuotatore ha raccontato per la prima volta la sua verità.

Silvia Toffanin lo ha fatto parlare ma è apparsa confusa e per questo ha chiesto ulteriori spiegazioni al suo ospite.

Silvia Toffanin e la verità di Manuel Bortuzzo sulla rottura con Lulù

“Tra di noi è finita perché l’ho deciso io. Se è successo è perché in questo mese e mezzo che abbiamo vissuto fuori sono successe delle cose che mi hanno portato a pensare che non fosse la ragazza per me”. Così Manuel Bortuzzo ha spiegato la fine della sua storia con Lulù Selassiè.

“Stare bene insieme e trovare un punto d’incontro” era questo quello che il giovane nuotatore voleva per la sua quotidianità ma non è successo. Davanti a lui ha trovato un muro, una ragazza che non ha voluto capire quello che stava accadendo.

Tra di loro problemi semplici, della quotidianità, ha detto senza entrare nei dettagli, “glieli ho spiegati chiaro e tondo ma lei non ha voluto comprendere, era da tempo che le dicevo guarda che non vanno bene le cose”. Alla fine per far comprendere a Lulù che non stava scherzando è dovuto ricorrere al comunicato ufficiale e alla cancellazione delle foto da Instagram. Un atto “estremo” arrivato per far capir lei come stavano davvero le cose.

Ma su cosa abbia mandato realmente in crisi il rapporto Manuel tace: “Non lo dico, sono affari nostri” ha detto. Silvia Toffanin davanti alle sue parole appare però confusa. Le cose per lei non quadrano: “L’ultima volta sembravate innamorati, tu mi sembravi molto preso, cosa è successo? – Ha chiesto al suo ospite – Era diversa da come l’avevi conosciuta?”.

“Stavo assimilando una grande delusione che avevo preso, fuori il giorno dopo era tutt’altro. Nella casa era tanta roba, forse perché l’aspettativa era così alta poi è crollato tutto – ha chiarito il nuotatore – ho messo da parte amici, famiglia ecc per dedicarmi a lei e alla nostra storia ma mancavano delle cose basilari”.

La delusione più grande per Manuel è stata “aver immaginato e sognato tante cose belle” che sono svanite in un attimo. E allora la conduttrice gli ricorda: “Te l’avevo detto io, non andate di fretta, da zia un po’ preoccupata”.

Infine Bortuzzo ha tenuto a precisare che “nessuno mi ha condizionato”. Lulù non ha mai nemmeno conosciuto i suoi amici e suo papà Franco si è fatto in quattro per preparare una casa tutta per loro: “ha ribaltato la sua casa per creare la casa per noi e molte volte è andato a mangiare al bar per non disturbarci”.

“Nessuno si è messo in mezzo ai miei pensieri – ha ribadito il giovane – nessuno lo ha mai detto e lo ha mai voluto”. Un breve passaggio anche sulle intimidazioni ricevute sui social: “Ti hanno minacciato?” gli ha chiesto la Toffanin.

“Sì, ma con tutti i problemi che ho figurati se mi metto a guardare le cose di Instagram” ha chiuso Manuel precisando che di questa parentesi non ne parlerà più.