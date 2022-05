“Mazza che sogno”, Valentina Ferragni troppe aderenze: esce quasi tutto. La notte è giovane – FOTO

Valentina Ferragni esce allo scoperto su Instagram e coglie di sorpresa i fan con una mise attraente che lascia tutti a bocca aperta.

La più piccola delle tre sorelle Ferragni, Valentina ha registrato il pieno di likes e approvazioni in occasione di una notte, che non dimenticherà facilmente.

Famiglia Ferragni (Instagram)La location dove è andato in scena uno dei più grandi festeggiamenti a cui abbia mai partecipato in vita sua è davvero chic e suggestiva. Autrice e protagonista di una passerella encomiabile in tarda serata, la showgirl ha incantato davvero tutti.

D’altronde la bella Valentina non è solita quasi mai tirarsi indietro in questo tipo di iniziative soprattutto quando c’è di mezzo la sua famiglia. Non a caso, quest’oggi ricorre il compleanno della sorella e imprenditrice milanese, Chiara.

La mamma di Leone e Vittoria ha organizzato un mega party al Rocco Forte Hotel di Villa Igiea, in quel di Palermo, in famiglia appunto e in amicizia

Valentina Ferragni, come un lampo che illumina una notte di stelle: quanta bellezza

