“Vite al limite”, Bianca è arrivata a pesare 274 kg dopo una delusione d’amore. L’incontro con il Dr. Nowzaradan è stato determinante

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Bianca Hayes

“My 600-lb Life” è un programma statunitense in onda sul canale TLC. Probabilmente questo nome non vi dirà nulla perché nel nostro paese è conosciuto come “Vite al limite”. Mai titolo fu più azzeccato; i protagonisti della docu-serie, infatti, sono tutti metaforicamente appesi a un filo data la patologia di cui sono affetti: obesità debilitante.

Puntata dopo puntata assistiamo agli sforzi dei vari pazienti che si affidano alle sapienti cure del Dr. Younan Nowzaradan. Non è facile stravolgere completamente le proprie abitudini e attenersi ai protocolli rigidi che il chirurgo di origine iraniana impartisce a tutti loro. Scopriamo il percorso di una giovane donna, la bellissima Bianca Hayes. Cosa le sarà accaduto?

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Bianca Hayes

