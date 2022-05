L’amore sboccia di continuo a “X Factor”, ma stavolta ha generato una curiosità senza precedenti. Cosa c’è tra i due artisti? La verità esce allo scoperto.

Si aspetta con ansia il mese di settembre 2022 per dare inizio alla nuova stagione di “X Factor“. Dopo la conferma di Fedez, in giuria sono stati presi in considerazione i nomi dell’attrice e conduttrice Ambra Angiolini e del cantautore reduce dall’ultima edizione del “Festival di Sanremo” Dargen D’Amico. Nel frattempo, una questione di cuore, ha fatto ben presto capolino.

I primi sospetti su una travolgente complicità venutasi a creare tra i due artisti si sarebbero alimentati già in precedenza. Il feeling tra i due cantanti è stato notato dal pubblico durante lo svolgersi delle precedenti stagioni del talent show. Per poi essere catapultato, con maggior insistenza, in primo piano nel corso delle ultime ore. Ciò è accaduto in virtù dello svilupparsi dei vari propositi per l’edizione 2022. La verità è dunque uscita allo scoperto, riuscendo a dare questa volta una risposta definitiva alla grande curiosità dei loro fan in rete.

“X Factor”: è davvero amore tra i due artisti? L’arcano è stato finalmente svelato

La questione ha riguardato l’ex concorrente di “X Factor”, Lorenzo Fragola, attualmente pronto a tornare in auge dopo un lungo periodo di silenzio e a presentare il suo nuovo singolo. Il brano, dal titolo “Attraverso“, è stato in testa alle novità musicali di questi ultimi due giorni e ha tenuto sulle spine i suoi ascoltatori.

I fan, emozionanti per il suo gran ritorno sulle scene, hanno dimostrato di risposta un’ondata di curiosità rispetto al rapporto di Fragola con una sua intima collega. Incontrata proprio durante la messa in onda dell’ottava edizione della trasmissione, nel 2014.

La cantante di origini toscane, Ilaria Rastrelli, aveva stretto una profonda amicizia con Fragola. Sin dai primi tempi vissuti all’unisono all’interno del programma. Da questo antico affiatamento sarebbero nati i primi sospetti su una loro, ancora attuale, storia d’amore. Ma la verità ha poi fatto il suo corso.

Ad oggi, infatti, il cantautore catanese sembra ormai aver preso il volo in una direzione ben diversa. A spiegarlo sarà lui stesso assieme al suo nuovo partner in crime. Entrambi metteranno in luce i punti di forza del loro rapporto attraverso un emozionante contenuto. Con tanto di duplice dichiarazione appena condivisa su Instagram.

Si tratta, questa volta, dell’ex allievo di “Amici – di Maria De Filippi”, il cantante Mario Castiglione, in arte Mameli. Con cui Fragola ha collaborato per la realizzazione del suo ultimo singolo, appena uscito, e firmato da entrambi. “Abbiamo vissuto insieme come coinquilini“, scrive Mameli facendo da prorompente eco al contenuto dello stesso Fragola. L’artista racconta di aver “litigato per stronzate come fidanzati” e di essersi odiati, per alcuni giorni, ma attenzione: “come si odia una persona a cui si vuol bene“.

Un’amicizia e un sodalizio musicale, dunque, unici nel loro genere. Un nuovo inizio che ha richiesto, di certo, un grande sforzo ma che si è infine rivelato come la messa appunto di un’altrettanto grande prova di coraggio. “Adesso peró“, conclude Mameli a ridosso con il loro successo, “siamo contenti“.