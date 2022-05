Si è raccontata in una lunga intervista a Fanpage; una storia drammatica per una giovanissima ballerina del programma più amato dagli italiani.

Un lungo post e il racconto di diverse vicissitudini che vedono protagonista la ballerina di “Amici” e inviata di “Verissimo” nella stagione 2009. Agata Reale, la giovanissima artista e conduttrice si lascia andare in un post sincero e commuovente. In un’appassionata e lunga intervista a Fanpage.it Agata parla della sua malattia, scoperta solo 3 anni fa.

Era il 2019 quando l’ex ballerina di “Amici” di Maria De Filippi ha scoperto di essere affetta da un grande male: la leucemia promielocitica acuta. Questo tipo di neoplasia del sangue è difficile da curare e comporta drastici cambiamenti dello stile di vita. Le avevano dato dai 15 giorni ai 3 mesi di vita i medici che l’avevano visitata. “Se credi in Dio, è il momento di pregare”, avevano detto i medici e come riporta isaeschia.it.

“Mamma ho la leucemia, me lo sentivo”: la confessione di Agata

La notizia era trapelata quando Agata si era sposata con Carmelo de Luca. Durante l’intervista, l’ex ballerina si è dilungata in un racconto sincero e quanto mai drammatico: “Da settimane mi sanguinavano le gengive, senza un motivo. Avevo controllato su Google e c’era scritto con estrema chiarezza che una delle possibili cause riconducevano a una leucemia.”

La malattia in sé non ha mai creato problemi ad Agata. Lei non si è mai sentita malata. Non avrebbe mai pianto ma le crisi sono arrivate dopo, a causa dei terribili dolori e delle sofferenze a cui era sottoposta. “Io ho tenuto la malattia nascosta per un anno. Chi fa un lavoro come il mio, può anche arrivare a credere che sia sempre fatto tutto come una pubblicità”, avrebbe detto la Reale.

Agata Reale, anche dopo il ricovero, non ha mai smesso di dedicarsi al suo lavoro. Lì, le complicazioni sono state maggiori: “Parrucca finta, gonfia come una zampogna. Ma ora mi guardo indietro e penso: sono stata una pazza”.