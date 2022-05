“Mi fai impazzire”, Barbara Pedrotti divina sul podio: curve abbondanti. Bellezza meravigliosa – FOTO

Barbara Pedrotti illumina il cuore dei followers di Instagram con una bellezza affascinante. Bellezza encomiabile sul gradino più alto del podio.

La giornalista di Sky Sport, Barbara Pedrotti, specializzata nella conoscenza dei motori e del ciclismo ha lasciato tutti a bocca aperta.

L’occasione per descrivere la sua bellezza come una diva vera e propria è così ghiotta da non poter farsela sfuggire. In attesa del “Giro D’Italia“, la showgirl ha richiamato l’attenzione degli appassionati direttamente sul podio, dove i tre vincitori alla fine del tour saliranno per festeggiare il traguardo.

Uscita allo scoperto grazie alla vetrina di “Uomini e Donne“ oggi Barbara vanta diversi attestati di stima. Anche per questo motivo, la showgirl non ha avuto vita difficile nel raggiungere i suoi obiettivi professionali.

Dopo aver ricevuto la consacrazione negli studi sportivi della rete per la quale lavora, la giornalista ha dato seguito alla sua inattesa avvenenza mediatica anche sui social network

Barbara Pedrotti manda k.o. i fan di Instagram: una bellezza da prima della classe

PER VEDERE LA FOTO DI BARBARA PEDROTTI, VAI SU SUCCESSIVO