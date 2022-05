Ieri mattina a Bari, uno chef di 38 anni è morto in ospedale, dove era ricoverato da quattro giorni prima per le lesioni riportate in un incidente in moto. Lascia la moglie e due figli.

Ha lottato per quasi quattro giorni in ospedale, ma alla fine il suo cuore ha smesso di battere. Ieri mattina è deceduto al Policlinico di Bari il giovane chef di 38 anni che nella notte a cavallo tra martedì e mercoledì era rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente stradale.

Il 38enne, in sella alla sua moto, si era scontrato contro un’auto nel quartiere San Paolo del capoluogo. Dopo il violento impatto, è stato trasportato dai sanitari in ospedale, dove è deceduto per le gravi ferite riportate.

Lutto a Bari per la scomparsa di Vito Deliso, chef 38enne che lavorava presso il ristorante La Pesciera, in via de Rossi. Il cuoco è spirato ieri mattina, sabato 7 maggio, al Policlinico del capoluogo pugliese, dove era stato trasportato in seguito ad un incidente stradale verificatosi quattro giorni prima.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, riportano fonti locali e la redazione di Fanpage, Deliso, nella notte tra martedì e mercoledì, stava rientrando a casa dopo il lavoro a bordo della sua moto. Mentre percorreva viale Europa, per cause ancora da determinare, si è scontrato con un’auto.

Immediato l’intervento dei soccorsi che, dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il centauro in ospedale, dove è arrivato in condizioni critiche. Qui i medici hanno provato in tutti i modi a salvargli la vita, ma ogni sforzo è stato inutile. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro, tra cui, riporta Fanpage, la perdita di una gamba.

La polizia locale ha condotto i rilievi di legge sul posto ed ora sta indagando per chiarire con esattezza la dinamica e le cause del sinistro costato la vita allo chef che lascia la moglie e due figli piccoli.