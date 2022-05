All’alba di oggi, un ragazzo di 19 anni è morto e due suoi amici sono rimasti feriti dopo che l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un muro a Bassano del Grappa (Vicenza).

Ancora sangue sulle nostre strade. All’alba di questa mattina a Bassano del Grappa (Vicenza) un’auto con a bordo tre ragazzi è finita fuori strada terminando la propria contro un muretto. Ad avere la peggio il conducente della vettura, un 19enne, deceduto sul colpo.

Gli altri due occupanti del veicolo, un ragazzo ed una minorenne, sono rimasti feriti e accompagnati in ospedale, dove si trovano ricoverati. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, le squadre dei vigili del fuoco ed i carabinieri.

Bassano del Grappa, auto contro un muretto all’alba: morto 19enne, feriti due amici

Un ragazzo ha perso la vita ed altri due sono rimasti feriti. Questo il bilancio dell’incidente verificatosi all’alba di stamane, domenica 8 maggio, a Bassano del Grappa, comune in provincia di Vicenza.

I tre giovani si trovavano a bordo di un’auto, una Mercedes A 180 condotta dalla vittima che procedeva lungo via Asiago. Per cause ancora da determinare, riportano i colleghi de Il Dolomiti, la vettura è uscita di strada andandosi a schiantare contro un muretto a bordo della carreggiata. Un impatto molto violento che ha completamente distrutto la parte anteriore della Mercedes.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terribile incidente in moto: morto giovane chef di 38 anni

Sul luogo della tragedia si sono precipitati i vigili del fuoco che hanno estratto i tre dall’abitacolo e li hanno affidati al personale medico del 118. Per il conducente, un 19enne di cui non è stata resa nota l’identità, era ormai troppo tardi. Gli altri due, tra cui una minore, scrivono i colleghi de Il Dolomiti, hanno riportato varie lesioni e sono stati trasportati in ospedale, dove ora sono ricoverati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Macabra scoperta sulla stradale: cadavere di un ragazzo in una piazzola di sosta

Oltre alle squadre di emergenza, sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale che ora dovranno risalire alla dinamica del tragico scontro. Da accertare anche le cause che hanno fatto sbandare il conducente.