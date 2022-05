Si apre un nuovo capito per Carlotta Mantovan e l’emozione è indescrivibile. Le prime luci del giorno le riservano una sorpresa inaspettata: “è bellissimo”.

Cosa stia realmente accadendo nella vita di Carlotta Mantovan non è più un mistero. La bellissima giornalista aveva deciso, già da qualche anno, di lasciare l’Italia per trasferirsi su territorio francese. Eppure, qualcosa, avrebbe incentivato l’ex beniamina di “Sky TG24” a cambiare ancora una volta scenario. L’indizio è stato ricavato grazie ad uno scatto apparso in rete.

Il viaggio alla volta della Francia è stato intrapreso assieme alla piccola Stella, ora di nove anni d’età e nata dall’indissolubile amore tra la giornalista e il conduttore romano, Fabrizio Frizzi, prematuramente scomparso nel marzo del 2018. La bambina, come ha recentemente dimostrato la stessa Carlotta con una suggestiva immagine del suo sorriso, sembra somigliare di anno in anno sempre di più al suo indimenticabile papà e showman.

Nel frattempo, però, nonostante la conduttrice trentanovenne abbia deciso di cercare nuovamente un luogo in cui permettere ad entrambe di sentirsi a casa, da quattro annualità a questa parte sembrerebbe che per lei il tempo si sia fermato. Ora si tirano le somme: dal, si spera momentaneo, abbandono delle scene televisive, al suo futuro sempre più luminoso.

“È bellissimo” Carlotta Mantovan riparte da qui, l’emozione in FOTO: è un’alba da ricordare

“E’ bellissimo“, esclamarà per tal ragione una fan della conduttrice e giornalista, anch’essa sempre nell’atto di sfoggiare un accogliente sorriso sul volto, alla vista dell’immagine pubblicata da lei sul suo profilo Instagram.

Con grande emozionante chiarezza quest’oggi, in occasione di una festa che rinnova ciclicamente la sua importanza senza spegnersi mai, la conduttrice veneziana ha voluto omaggiare la bellezza della natura in cui dimostra di essersi assorta del tutto piacevolmente.

In questo 2022, l’8 maggio ossia la Festa della mamma, si rappresenta agli occhi della Mantovan finalmente come “un’alba da ricordare“.

“Una meraviglia della Natura“, sottolinearà ancora un altro utente, seguendo il pensiero di Carlotta, che racconta di una mattina di straordinaria bellezza e che non ha bisogno di dover ricorrere all’utilizzo di filtri.

In una realtà sempre più mistificata Carlotta si distingue come ha sempre fatto, prediligendo l’emozione per lei e la dolce Stella al suo fianco. Un nuovo inizio davvero “romantico” che continua a ricevere meritati apprezzamenti, fino a contare al momento un totale di oltre 3.500 like.