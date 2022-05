Benessere a tavola, cereali: tutte le proprietà dell’avena

I cereali non devono mai mancare a tavola: scopriamo tutte le proprietà benefiche dell’avena per assaporarla con più consapevolezza.

Tra gli alimenti più importanti a livello nutrizionale per il corpo umano spicca l’avena. Questo prezioso cereale si presenta sotto forma di chicchi contenuti, ma il suo apporto energetico è davvero considerevole. Alimento sano e completo, l’avena presenta difatti un alto contenuto di sostanze rimineralizzanti e fortificanti; l’ideale per contrastrare stress e fatica quotidiani. A livello dei macro nutrienti, l’avena si suddivide in un’elevata percentuale di amidi e carboidrati (circa il 60/70%); mentre il 15% rappresenta l’apporto proteico, il restante è relativo ai grassi buoni.

Tra le principali proprietà dell’avena spicca la sua azione contro problemi cardiovascolari, obesità e diabete, ma non solo. Le sorprese benefiche dell’avena sono innumerevoli: scopriamo insieme i suoi benefici.

NON PERDERTI ANCHE >>> Benessere a tavola: tutte le proprietà benefiche della mela

Avena a tavola: tutte le sue proprietà

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Noemi Reyes| Dietista veggy🌿 coach nutricional (@fit_on_eat)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Benessere nella ciotola: 7 alimenti buoni per noi, ma tossici per i gatti

Altamente digeribile e ricca di fibre, l’avena è l’ideale per una colazione equilibrata e consistente in termini nutrizionali. A colazione o merenda, non importa: il suo consumo aumenterà il senso di sazietà. Tra i suoi principali benefici spicca l’ingente quantità di fibre solubili e insolubili, il cui principio attivo favorisce la riduzione del cosiddetto colesterolo cattivo nel sangue, agevolando il transito intestinali. Il suo apporto vitaminico prevalente è quello appartenente alle famiglie A e B, oltre a numerosi sali minerali essenziali per l’organismo, come ad esempio il fosforo (sostanza che facilita la crescita cellulare e supporta la salute di ossa, denti e memoria), seguito da ferro, calcio, zinco e potassio (ottimo contro l’ipertensione). L’azione dell’avena è anche a favore della mente: il consumo di questo prezioso cereale favorisce il benessere psicologico, tenendo lontane ansie, depressione, insonnia e nervosismo.