“Ti sei innamorata?”: Chanel ha il fidanzato, Ilary e Francesco reagiscono così. Pazzesco

Chanel Totti ha il fidanzato? Ilary Blasi e Francesco Totti reagiscono in maniera inaspettata alla notizia: pazzesco!

Tra solamente cinque giorni la bellissima Chanel Totti celebrerà i propri 15 anni d’età. Senza ombra di dubbio, i suoi genitori Ilary Blasi e Francesco Totti non mancheranno di organizzarle una festa impeccabile, durante la quale la giovane, circondata da amiche e amici, avrà modo di divertirsi e di trascorrere dei momenti in totale spensieratezza.

La figlia dell’ex calciatore, particolarmente attiva su TikTok, vanta di un numero esorbitante di ammiratori, molti dei quali non si trattengono dal palesarle i loro apprezzamenti. Ma cosa sappiamo della vita privata di Chanel? La 14enne ha già incontrato il suo primo amore?

Relativamente a ciò si era espressa la stessa Ilary Blasi circa un anno fa, nel corso di un’intervista che non aveva mancato di stupire i suoi fan. Le cose stanno davvero come raccontato dalla conduttrice? Scopriamolo insieme.

“Ti sei innamorata?”: Chanel Totti ha il fidanzato, Ilary e Francesco reagiscono così…

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Arisa, il pubblico insorge sotto la recente FOTO: “lo facevi già da piccola?”. Impressionante

Per Chanel Totti, la meravigliosa secondogenita del “pupone” che vanta di oltre 90mila followers su TikTok, è tempo di primi amori. Senza ombra di dubbio la giovane, prossima al compimento dei 15 anni, sarà corteggiatissima da migliaia di ammiratori. Argomento, quest’ultimo, che i genitori non avevano mancato di affrontare in maniera piuttosto serena.

Era stata la stessa Ilary Blasi, a questo proposito, a rispondere ad una delle domande più gettonate su sua figlia nel corso di un’intervista. “Ma Chanel è fidanzata?” era stato chiesto alla conduttrice, che nel rispondere non aveva mostrato particolare imbarazzo.

La padrona di casa de “L’Isola” aveva infatti ammesso che Chanel, proprio come il figlio maggiore Cristian, stava sperimentando la gioia e l’euforia dei primi amori. La giovane Totti, a quanto sembra, avrebbe dunque già avuto dei fidanzati, ma tale fatto non ha mai messo in allarme papà Francesco, che della coppia è sicuramente il più geloso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Chiamate un’ambulanza”, Valentina Vignali senza veli sui social: non indossa nulla, fan sbigottiti – FOTO

“Lui sa tutto, ma non abbiamo mai dato importanza a queste cose” aveva spiegato Ilary, ridimensionando la portata della questione. Stando alle dichiarazioni della Blasi, lei e l’ex calciatore sono molto permissivi con i figli e li lasciano liberi di vivere le rispettive esperienze senza alcun tipo di influenza.