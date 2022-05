Riflettori puntati su Charlotte Casiraghi. Dopo le voci sulle problematiche coniugali e di salute, arriva un colpo di scena inaspettato.

Regale e impeccabile in ogni occasione. Charlotte Casiraghi è nota per la sua eleganza, tanto da essere considerata un’icona di stile assoluta, i cui look sono fonte d’ispirazione in tutto il mondo.

35 anni, di Montecarlo, la figlia di Carolina di Monaco oltre alla moda negli anni si è dedicata alla letteratura e alla filosofia, debuttando anche nel settore dell’editoria con un suo libro.

Nel suo percorso brillante, tuttavia, non sono mancati problemi nella sua esistenza. Dalla perdita del padre, Stefano Casiraghi, alla fine della relazione con il noto attore e comico francese Gad Elmaleh, da cui è nato il primo figlio Raphhel, di recente si è aggiunta un’altra criticità.

Secondo i rumors la reale monegasca starebbe vivendo uno dei capitoli più bui della sua vita: la crisi con il marito Dimitri starebbe impattando sul suo stato mentale. Ancora agli strascichi dettati dalla nascita del suo secondogenito, Balthazar, i problemi di coppia avrebbero peggiorato il suo stato.

Charlotte Casiraghi: quel feeling lascia senza fiato

A mostrarsi molto preoccupata per la situazione di Charlotte Casiraghi, la madre Carolina. Non solo per la figlia, ma anche per Carole Bouquet, la mamma di suo genero, con cui ha una profonda amicizia da anni.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > Martina Colombari super woman, questo prodotto miracoloso è il segreto delle star per affrontare stress e cambi di stagione – VIDEO

A farle tirare un sospiro di sollievo, l’evento che le ha viste riunite. Charolette, Carolina e Carole, hanno preso parte tutte insieme all’ultimo fashion show Chanel 2023, organizzata a Montecarlo: un’occasione unica che ha visto sfilare le modelle in spiaggia, incantando con i nuovi modelli firmati dalla storica Maison di alta moda.

Per l’occasione la 35enne, testimonial del marchio, ha scelto un look total demin, a cui dato un tocco di colore con il rossetto rosso sfoggiato.

TI POTREBBE INTERESSAREA ANCHE > “Tu ci fai morire” Elisabetta Gregoraci, è già estate: il bikini è da arresto cardiaco – FOTO

La reale monegasca si è mostrata in grande intesa con la sua suocera, ex diva del cinema, facendo sperare che tra le e Dimitri sia tornato il sereno.