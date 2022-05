“Senza parole, solo emozioni”, Chiara Ferragni lato A che non si può spiegare: più la guardi più t’innamori – FOTO

Chiara Ferragni lascia tutti i fan a bocca aperta in occasione del suo compleanno. La mise stuzzicante toglie il fiato. Un sogno che si realizza!

La web influencer più seguita d’Italia e imprenditrice di fama, Chiara Ferragni ha reso il suo giorno più importante una vera e propria sorpresa.

Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse iniziative che hanno lanciato le sue ambizioni al massimo delle aspettative. Dall’uovo pasquale ai più semplici accessori quali borse, quaderni e monili vari, il brand “Ferragni” è in netta ascesa nel settore commerciale.

Naturalmente anche la famiglia messa in piedi assieme all’amato Fedez condivide spesso momenti emozionanti. Leone e Vittoria sono spesso al centro dell’attenzione e delle riprese all’interno delle quattro mura.

Dopo il momento cupo dovuto ad una strana influenza stagionale che si è abbattuta in famiglia, Chiara ha ripreso a condurre la sua vita quotidiana, dispensando emozioni ovunque come in occasione del suo compleanno

Chiara Ferragni, le emozioni di un giorno indimenticabile: quanta bellezza!

PER VEDERE LA COMPILATION DI FOTO DEL COMPLEANNO DI CHIARA, VAI SU SUCCESSIVO