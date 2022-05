Conad. Il noto marchio di supermercati è finito sotto l’occhio del ciclone a causa delle minacce di una direttrice al suo staff. Ora arriva l’ombra di un altro duro colpo da incassare

Il noto marchio di supermercati Conad è stato fondato a Bologna esattamente sessant’anni fa per poi espandersi rapidamente su tutto il territorio nazionale italiano.

Oggi, con un fatturato dichiarato nel 2021 di 16,9 miliardi di euro e un numero di dipendenti di quasi 66mila (dato del 2020) è una delle catene italiane più prestigiose, annoverando punti vendita anche fuori dai nostri confini in stati come Albania, Malta, Kosovo, Repubblica di San Marino spingendosi anche più lontano come in Cina, Hong Kong.

Conad, danno d’immagine a causa di uno spiacevole evento. Cosa ha fatto una direttrice

Ha fatto il giro del web e dei notiziari italiani, finendo addirittura al programma d’inchiesta “Le Iene”, il caso della direttrice del punto vendita di Pescara. La donna, furiosa dopo aver trovato un assorbente usato fuori dal cestino di un bagno dello store, avrebbe minacciato le dipendenti di perquisizione corporale (“vi abbasso personalmente le mutande per scoprire chi ha il ciclo mestruale”) tramite un messaggio vocale mandato via Whatsapp.

La reazione è stata giudicata troppo sproporzionata e gli impiegati del supermercato hanno rivelato di essere stati oggetto di altre pesanti vessazioni dalla loro superiore in passato.

L’intervento del sindacato Filcams Cgil ha portato all’allontanamento della signora Carla Di Tecco dalla sua posizione dello store Conad di Via Tiburtina a Pescara. Grave danno d’immagine per il noto marchio.

Inoltre, la notizia della chiusura definitiva di un importante e strategico punto vendita come quello eccellente in provincia di Modena (frazione di Cognento) ha scatenato il panico facendo pensare a un addio definitivo del marchio Conad. Al suo posto sorgerà un negozio della linea Verdissima, che prenderà il nome di Intimo Moda.

Fortunatamente non è così. Conad gode di ottima salute. Sono previste nuove assunzioni nei punti vendita di Palestrina (Roma), presso il Centro Commerciale “I Platani”, e a San Cesareo (sempre nei pressi di Roma) nel Centro Commerciale “La Noce”.