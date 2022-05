“Non riesco a guardare”, Diletta Leotta fa yoga: posteriore esplosivo – FOTO

Diletta Leotta in un momento da dedicare a se stessa per tenersi in forma, la posa è micidiale: le curve infiammano i fan

Tra i tanti impegni di lavoro, è importante prendersi del tempo per curarsi di se stessi. Lo sa molto bene anche Diletta Leotta, che tra una diretta radiofonica, una televisiva e altro ancora, non manca di ritagliarsi del tempo da dedicare alla propria salute fisica e mentale.

I fan di lunga di Diletta sanno bene che lei ama tenersi in forma, con tanta palestra ma non solo. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. E gli oltre 8 milioni di followers su Instagram vanno davvero in delirio.

La conduttrice catanese di DAZN, lo abbiamo già visto nelle ultime settimane, è arrivata alla primavera più radiosa che mai. E di questo passo, sicuramente, sarà una grande protagonista estiva sul web. Anche l’ultimo scatto conferma tutto questo ed è probabilmente uno dei più riusciti di sempre.

Diletta Leotta, un lato B incommentabile: “Meglio che non dico niente se no…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Sono tornata”, Elodie senza freni si riappropria del titolo: la soddisfazione più grande

Mens sana in corpore sano, dicevano i latini, e a giudicare da questa foto, Diletta è davvero in forma scintillante. La seduta di yoga viene immortalata da uno scatto pazzesco, in cui la posa della avvenente siciliana lascia senza fiato.

La tuta aderente esalta il suo fisico perfetto, gli sguardi di tutti non possono che concentrarsi sul clamoroso lato B. Curve semplicemente esplosive che strappano applausi e in pochi minuti fanno un autentico pieno di like e commenti estasiati, anche sopra le righe in qualche caso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Mazza che sogno”, Valentina Ferragni troppe aderenze: esce quasi tutto. La notte è giovane – FOTO

“Non commento se no viene giù tutto“, scrive qualcuno. Trovare le parole, effettivamente, è difficile. Ma anche sostenere lo sguardo su una immagine simile è complicato: “Stavolta è troppo dura riuscire a guardare“. L’ennesimo trionfo di sensualità di Diletta raccoglie l’ovazione del web.