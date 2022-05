Fabrizio Frizzi e quel gesto straordinario compiuto parecchio tempo prima di morire: il web non ha mancato di ricordarlo con affetto

Quattro anni fa ci lasciava il conduttore e volto televisivo più amato di tutti i tempi. Fabrizio Frizzi, con la sua risata inconfondibile e il suo modo di fare genuino, schietto, aveva conquistato milioni e milioni di fan.

Moltissime le trasmissioni che il nativo di Roma guidò con la sua professionalità impeccabile ed il garbo innato, da “L’Eredità” a “I Soliti Ignoti”, da “Miss Italia” a “Domenica In”. Il suo decesso improvviso, causato da un’emorragia cerebrale, aveva gettato nello sconforto più totale amici e colleghi del conduttore.

Su di lui, nel corso degli anni, sono emersi parecchi retroscena che prima della sua prematura scomparsa non erano mai venuti a galla. In particolare, sul “gentiluomo della tv” è riaffiorata una vecchia notizia che, all’epoca, non aveva mancato di suscitare parecchio scalpore.

Ad oggi, in pochi sono al corrente di uno dei gesti più memorabili di cui si rese protagonista Fabrizio. I dettagli sono clamorosi e vi lasceranno indubbiamente senza parole.

Fabrizio Frizzi, prima della morte il gesto straordinario: “ha salvato una donna”

Nessuno ha mai dubitato dell’animo gentile e puro di Fabrizio Frizzi, che da tutto il suo pubblico veniva definito il “gentiluomo della tv”. Complice il sorriso affabile e la pacatezza con cui si approcciava ad ogni situazione, il celebre conduttore era stimato e ammirato non solo dai telespettatori, ma anche dai suoi colleghi.

Moltissimi i retroscena sulla vita del presentatore che sono emersi nel corso degli anni, e di cui non tutti erano a conoscenza. In particolare, c’è un episodio davvero incredibile che risale al 2000 e di cui tutti i giornali, all’epoca, non mancarono di parlare.

Il conduttore, sottopostasi ad un intervento chirurgico con tanto di anestesia totale, aveva deciso di donare parte del suo midollo osseo ad una bambina affetta da leucemia. Quest’ultima, di nome Valeria Favorito, era successivamente riuscita a scovare il nome dell’uomo che le aveva salvato la vita, che aveva persino voluto conoscere di persona.

Un gesto a dir poco straordinario, quello di Frizzi, a cui Valeria non aveva mai mancato di esternare la propria riconoscenza. Un fatto, quest’ultimo, che non ha fatto altro che confermare l’immagine di Fabrizio agli occhi del suo pubblico.