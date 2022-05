Federica Pellegrini e Filippo Magnini: dopo anni i veri motivi dell’addio

E’ stata una delle coppie più amate dagli italiani ma improvvisamente i due si sono detti addio. Ecco quali sono i motivi.

Federica Pellegrini è stata una delle atlete più importanti e rispettate nel nostro Paese: atleta pluripremiata, detiene il record del mondo nei 200 stile libero e nell’edizione delle Olimpiadi di Tokyo ha tagliato il traguardo di cinque presenze nella manifestazione.

La nuotatrice veneta ha sempre fatto parlare di sé grazie al suo talento e ai suoi successi sportivi ma non solo…

La sua vita privata, infatti, è stata spesso al centro del gossip date le sue relazioni con personaggi conosciuti. Federica ha trovato i suoi amori quasi sempre in vasca. Il suo primo ex è stato Luca Marin che tradì la nuotatrice francese Laure Manaudou proprio con la bella di Verona. Successivamente la Pellegrini iniziò la relazione che fece sognare gli italiani: quella con il collega, Filippo Magnini.

I due erano inseparabili sia dentro che fuori dalla piscina e sono stati insieme dal 2011 al 2017. Nonostante la loro relazione sia stata burrascosa non si sono mai separati in quei 6 anni d’amore e tutti sognavano i fiori d’arancio tra i due che però sono arrivati con altri partner.

Pellegrini-Magnini: svelati i motivi della loro rottura

Attualmente Filippo Magnini è sposato con la showgirl Giorgia Palmas mentre Federica Pellegrini è prossima a convolare a nozze con il suo allenatore Matteo Giunta, nonché cugino proprio di Magnini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> “Mi fai impazzire”, Barbara Pedrotti divina sul podio: curve abbondanti. Bellezza meravigliosa – FOTO

Ma perché Federica e Filippo si sono detti addio? In una recente intervista il nuotatore ha voluto sottolineare che Federica fa ormai parte del suo passato e per lui è difficile che possano essere amici. E’ stato proprio lui a chiarire i motivi della rottura: “Ho sempre voluto una famiglia e dei figli. Per questo è finita la mia storia con lei che, invece, non si sentiva pronta“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> “Ti sei innamorata?”: Chanel ha il fidanzato, Ilary e Francesco reagiscono così. Pazzesco

Tuttavia Federica non sembra essere dello stesso avviso dato che ha precisato di essere stata lei a chiudere la relazione “Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita. Sono stata io a lasciarlo, capisco il suo rancore…“.