Gigi Buffon “ha le carte del divorzio pronte dal tempo”, tutto finto con Ilaria D’Amico?

Spuntano indiscrezioni sospette sulla coppia, si teme per il loro futuro insieme visto che non è ancora scattata la proposta di matrimonio.

L’ex portiere della Juventus dal 2014 è (sembra) felicemente insieme alla nuova compagna Ilaria D’Amico, giornalista tra le più amate, ma nonostante questo i due non sono ancora convolati a nozze.

Dopo al fine del matrimonio con Alena Seredova, il giocatore Gigi Buffon è diventato nuovamente padre (dopo David Lee e Louis Thomas) del piccolo Leopoldo Mattia, fratellastro di Pietro, figlio che la D’Amico invece ha avuto con il suo ex Rocco Attisani.

I due piccioncino sono stati anche recentemente paparazzati a Forte dei Marmi in atteggiamenti molto intimi, aspetto che farebbe scongiurare ogni possibile ventata di crisi tra di loro. Eppure come mai, nonostante Buffon abbia le carte del divorzio con Alena pronte da tempo, non è ancora scattata la proposta? C’è da temere?

Gigi Buffone e Ilaria D’Amico nessuna crisi all’orizzonte: ma le nozze?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilaria D’amico (@ilariadamico_real)

A far scattare le voci di una loro presunta crisi di coppia, la scelta di sparire congiuntamente dai social e non farsi più vedere insieme in scatti di famiglia che invece solo fino a pochi mesi fa erano quasi quotidiani. Inoltre la giornalista più volte si era espressa sulla sua voglia di sposarsi con l’amore della sua vita, aspetto che era fino ad oggi impossibile per via delle carte del divorzio ancora ferme.

Ora che tutto si è sbrogliato perché non è ancora stato deciso nulla? L’idea della crisi nasce dalle mancate nozze che i due non accennano a confermare.

La relazione tra i due però procede a gonfie vele, come dimostrano le foto rubate a Forte, tanto che dagli utlimi pettegolezzi sembra che si stiano addirutura organizzando per trascorrere anche le vacanze estive insieme in qualche posto esotico.

Molti sperano che la data fatidica arrivi entro il 2023, in attesa la D’Amico si sta organizzando con il lavoro, presto infatti sarà al timone di un nuovo programma su Rai2 in prima serata. Accennerà in diretta a qualcosa sulle nozze ancora una volta rimandate? Vedremo.