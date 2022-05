Giovanna Civitillo lo dice davanti a tutti: Amadeus non può contenere la sua gioia

Giovanna Civitillo, la famosa showgirl e consorte del presentatore di Rai Uno Amadeus, ha condiviso sul suo profilo Instagram un post per celebrare un importante avvenimento. Di cosa si tratta

Mancano più di nove mesi all’inizio della 73esima edizione del “Festival di Sanremo” ma già sono venute a galla una serie di succulenti notizie al riguardo.

Sono state rese note, infatti, le date ufficiali della kermesse che si terrà nella consueta cornice del Teatro Ariston tra il 7 e l’11 febbraio 2023. Inoltre, è stato confermato al timone per la quarta volta consecutiva Amadeus nella duplice veste di conduttore e direttore artistico. Per scoprire altri dettagli come i nomi dei Big in gara, chi infoltirà la lista degli ospiti e, naturalmente, chi affiancherà il noto presentatore sul palco più prestigioso della musica italiana, è ancora troppo presto. Tuttavia, sicuramente sarà presente a sostenerlo come ogni anno la moglie, la simpatica showgirl Giovanna Civitillo che, nel frattempo, festeggia un altro traguardo del consorte.

Giovanna Civitillo sceglia Instagram Stories per rendere omaggio al marito Amadeus

“I Soliti ignoti” è un quiz show riuscitissimo in onda sulla rete ammiraglia della Rai dal lontano 2007.

Il gioco delle identità nascoste ha appassionato gli italiani che, puntata dopo puntata, possono mettere alla prova anche da casa il loro spirito di osservazione. Il primo storico conduttore è stato il compianto e mai dimenticato Fabrizio Frizzi.

Successivamente, dal 2017 ne ha preso le redini Amadeus. Quest’ultimo, nella serata del 5 maggio, ha segnato una pietra miliare nella storia del programma: ha raggiunto, infatti, il numero incredibile di 1000 puntate.

Nonostante la longevità del format, l’interesse non accenna a diminuire segnando ogni volta una media di circa 5 milioni di spettatori, con uno share superiore al 20%.

Durante l’edizione attuale, al cospetto del presentatore, si sono alternati via via alcuni personaggi celebri (che hanno devoluto le vincite in beneficenza) e agguerritissime coppie di familiari.

La consorte di Amadeus, la ballerina e showgirl Giovanna Civitillo, ha espresso il suo orgoglio tramite il profilo che gestisce sulla piattaforma Instagram. Ha, infatti, condiviso una Story per rendere pubblico il fantastico traguardo.

Ricordiamo che l’appuntamento con “I Soliti ignoti – Il ritorno” è rinnovato tutte le sere alle 20.30, in onda sempre su Rai Uno, fino al prossimo 6 giugno.