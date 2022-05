Le Donatella, brutta disavventura per Giulia: nel corso di un video su Tik Tok, la ragazza scivola e batte con violenza il fondoschiena.

Gli utenti del web sono letteralmente infatuati de ‘Le Donatella’, il duo composto dalle sorelle Giulia e Silvia Provvedi. Le due ragazza sono bellissime e affascinanti, ma anche prorompenti ed esplosive. I contenuti che pubblicano online sono spesso e volentieri da bollino rosso: tra costumi troppo sottili, completini intimo da capogiro e slip quasi trasparenti, le cantanti e showgirl sanno benissimo come lasciare il segno.

Le Donatella stanno ovviamente conquistando anche Tik Tok, la piattaforma in cui è possibile condividere video di ogni genere. Al momento vantano 1.1 milioni di followers sul social network cinese. Questa sera, però, è apparso un filmato alquanto particolare: la scivolata di Giulia ha spaventato praticamente tutti. L’impatto del suo fondoschiena con il pavimento è stato terribile.

Le Donatella, Giulia come Massimo Ranieri: scivolata tremenda

Le Donatella, anche in questo sabato sera di inizio maggio, hanno condiviso innumerevoli contenuti sui social network. Immancabile il video su Tik Tok: le due cantanti vogliono assolutamente conquistare anche la piattaforma cinese. Il filmato in questione, tuttavia, ha spaventato i fans del duo. Giulia Provvedi, nelle immagini in questione, si avvicina alla vasca da bagno. La ragazza indossa slip illegali che mettono in risalto i suoi lati più bollenti. Il reggiseno, invece, esalta il davanzale da urlo della 28enne.

La classe 1993, però, si avvicina pericolosamente alla vasca da bagno e si appoggia con molta superficialità. Qualche frame dopo, la showgirl scivola in modo incredibile e sbatte violentemente il suo fondoschiena al pavimento. L’impatto è terribile e il rumore è spaventoso. “Aglia il c**o”, esclama dolorosamente la Provvedi. Come se non bastasse, Giulia porta con energia le mani sulle sue natiche: il dolore è troppo forte. Le menti dei followers sono subito volate all’incidente di Massimo Ranieri: il cantante è caduto dal palco e si è procurato una frattura alla costola.