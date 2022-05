Lidl blocca tutto, clienti senza parole: “non è possibile, cosa accade adesso?”

Una notizia sconvolgente arriva direttamente dalla pagina ufficiale del colosso islandese che sorprende tutti i suoi clienti.

La qualità e la convenienza di Lidl non ha eguali, per un discount leader nel settore. Ogni mese l’azienda propone delle novità sbalorditive per tutti i suoi clienti.

Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca che opera con la formula del discount. Attualmente nel mondo sono presenti circa 12 mila punti vendita a marchio Lidl.

L’azienda fa parte del gruppo Schwarz ed è stata fondata nel 1932 ma il primo punto vendita venne aperto nel 1973. Successivamente si espanse in tutta l’Europa Occidentale: il primo negozio aperto in Italia risale al 1992 ad Arzignano.

Si tratta di un target molto amato dai clienti e che riesce ad accalappiare l’attenzione di tutti grazie alla sua linea commerciale.

Addirittura c’è stata la corsa per accaparrarsi alcuni pezzi unici no food, soprattutto legati all’abbigliamento e che alcuni si sono rivenduti a prezzi incredibile.

Dunque il fenomeno Lidl è sempre più travolgente ma stavolta sono le sue offerte relative al genere alimentare ad aver conquistato tutti.

La novità che ha lasciato tutti di stucco

Sono diversi i prodotti che nel mese di maggio sono scontatissimi. Per scoprirlo basta visitare il sito internet, consultare il volantino della catena o semplicemente recarsi nei punti vendita per poter acquistare subito la merce in promozione.

Per tutto il mese di maggio sono stati ribassati e bloccati i prezzi di oltre 50 prodotti. Sulla pagina Facebook ufficiale di Lidl, l’azienda aggiunge: “Per imbastire una tavola sempre all’altezza delle tue aspettative, con un prezzo ben al di sotto”.

Tra i tanti prodotti troviamo la pasta fresca integrale bio a 0,69 euro; i tortelli rustici alla carne a 0,79 euro; la pizza surgelata ai funghi o al salame a 1,39 euro o ancora i biscotti alla crema vegani a 1,69 euro. Insomma, impossibile lasciarsi sfuggire questi sconti estremi!