Massimo Ranieri rompe il silenzio dopo la caduta: le parole del cantante

Massimo Ranieri ha preoccupato il pubblico italiano, proprio due sere fa, in seguito ad una caduta avvenuta nel corso del suo ultimo concerto a Napoli

Massimo Ranieri è, senza ombra di dubbio, uno dei cantautori più amati di sempre. Ha cominciato la sua carriera da giovanissimo e ora che ha superato la soglia dei settant’anni, è un artista ancora molto acclamato proprio per la sua capacità di continuare a sfornare dei veri e propri capolavori che sono entrati nei cuori dei suoi milioni di fans in tutto il Paese.

Massimo un paio di giorni fa, però, ha preoccupato il pubblico italiano in seguito ad una caduta che è avvenuta durante il suo ultimo concerto a Napoli. Stava cantando al Teatro Diana quando si è avviato verso la fine del palco e forse, pensando che ci fosse una scaletta, ha messo un piede in avanti ed è caduto rovinosamente a terra.

Massimo Ranieri rompe il silenzio: “Tornerò presto a cantare”

Massimo ha preoccupato i presenti al Teatro anche perché è rimasto steso fino a che non sono arrivati i soccorsi a controllarlo. Dunque, ci sono stati attimi di vera paura per quello che è accaduto. Alla fine una buona notizia: non ha battuto la testa ed è rimasto cosciente tutto il tempo, ma si è rotto una costola e ha riportato altre lesioni fisiche. In ogni caso, è stato portato via e mandato all’ospedale Caldarelli, dove è stato ricoverato stesso la notte del concerto.

In una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera, Massimo ha detto di stare bene e di non vedere l’ora di tornare a cantare: “Mi spiace per il pubblico che era venuto a vedermi – ha poi continuato con queste parole – ma a loro e a tutti gli altri che sono pronti a seguirmi a teatro dico che sarò di nuovo presto sul palcoscenico“.

Al momento, Massimo è tornato nella sua casa di famiglia a Napoli dove affronterà un periodo di convalescenza prima di ritornare sul palco a cantare.