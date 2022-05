Dopo Can Yaman si volta pagina. Per Diletta Leotta è l’inizio di un nuovo capitolo in amore. Gli scatti svelano finalmente l’identità del suo lui.

Se nella passata annualità la storia d’amore tra Diletta Leotta e l’attore Can Yaman aveva sin da subito attirato l’attenzione del pubblico, ora per la beniamina di “Dazn” è il momento di guardare al futuro. La conduttrice di origini siciliane è stata immortalata in queste ore al fianco del suo nuovo lui, svelandone l’identità.

Alcuni indizi si erano pare si fossero già presentati nel corso di queste ultime settimane primaverili. In alcune istantanee, condivise sul suo profilo Instagram, la bellissima ex concorrente e presentatrice di “Miss Italia” pare avesse lasciato intuire un piacevole spirito di rinnovamento.

Dopo essere tornata a Milano in ottima forma, e dimostratasi particolarmente impegnata con gli aggiornamenti in diretta sulle ultime giornate di un “elettrizzante campionato“, la conduttrice è stata infine sorpresa per le vie della città. Passeggiare con gioia al fianco della sua nuova fiamma.

Chi è il suo nuovo lui? Diletta Leotta esce allo scoperto e corona il suo sogno d’amore

La pubblicazione di alcuni inediti scatti, relativi all’ultimo numero della rivista “Diva e Donna”, ha messo appunto il romantico scenario di Diletta. Il quale si è finalmente presentato con maggior chiarezza agli occhi dei suoi fan. La conduttrice è stata sorpresa a passeggiare armonicamente per le vie del capoluogo lombardo in compagnia di Giacomo Cavalli.

Si tratta di un giovane modello e imprenditore di origini bresciane. Classe 1993, e contrassegnando una leggera differenza d’età con la nata sotto il segno del Leone, il ventottenne di straordinaria bellezza è un fedele amante dello sport. Prima affinità, dunque, con la conduttrice di “Sky Sport”.

Cavalli inoltre, al di là della sua più che manifesta passione per il mondo della moda nonché attualmente in sintonia con collaborazioni di livello internazionale, avrebbe un sogno nel cassetto. Quello di farsi strada, seppur con le dovute tempistiche, anche nell’ambiente manageriale.

I due, a seguito di un iniziale quanto duraturo periodo di frequentazione, avrebbe infine deciso di comune accordo di uscire allo scoperto.

E data la naturalezza delle immagini pubblicate dalla rivista, che li ritrae una al fianco dell’altro nel mentre di uno scambio di sguardi complici per le vie di Milano, la nascente coppia avrebbe difatti ufficializzato le promettenti note del loro fidanzamento.