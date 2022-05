Bisogna fare attenzione quando si parla di Miriam Leone: “non si sa bene cosa aspettarsi”. La rivelazione dell’attrice destabilizza l’equilibrio della rete.

Se c’è un particolare che è sfuggito durante l’ultima premiazione ai “David di Donatello” è sicuramente il travolgente aneddoto che, l’attrice dal cuore catanese, si accinge a raccontare in queste domenica d’inizio maggio. In occasione della Festa della mamma, Miriam Leone, si rende protagonista di un’intima confessione.

Se Vogue aveva descritto l’ex vincitrice di “Miss Italia” come la Julia Roberts del momento, presentatasi in un elegante abito vintage in bianco e nero negli studi di Cinecittà lo scorso 3 maggio, lo scenario di questa mattina sarà destinato a trasformarsi nuovamente. E a quanto pare, stando ameno alla prima e folgorante reazione degli utenti, anche in maniera piuttosto inattesa.

Dopo le sue ultime interpretazioni sul grande schermo, come “Corro Da Te” del regista Riccardo Milani, toccante esperienza vissuta al fianco di Pierfrancesco Favino, l’attrice classe 1985 ha danzato con Luca Marinelli sotto le note de “La profondità degli abissi“, colonna sonora vincitrice ai “David di Donatello” e realizzata da Manuel Agnelli, nell’ultimo chef-d’œuvre dei Manetti Bros.

“Occhio a…” Miriam Leone rivela il momento per lei “indimenticabile”, fan travolti – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

“Grazie mia amata“, la confessione dell’attrice arriva in fretta. Documentata da tre scatti publicati sul suo profilo Instagram e pronti per essere dedicati alla sua attuale compagna di viaggio. Le parole di Miriam saranno volte a sottolineare i suoi ringraziamenti per la nota CEO Director, Marie-Louise Scio. Mentre le successive immagini, molto cinematografiche, faranno da sfondo a quanto segue.

“Per un’altra giornata da ricordare“, l’attrice rivela soltanto adesso il luogo in cui ha deciso di trascorrere il suo weekend d’inizio stagione. Il panorama marittimo offerto dal primo scatto, con Miriam che come una sirena si lascia fotografare in un lungo abito turchese, fa riferimento ad una suggestiva località della costa laziale.

E’ nei pressi di Ladispoli, infatti, che risiede “La Posta Vecchia Hotel“. Un luogo che sembra presentarsi già suggestivo per la caratteristica scelta del suo nome. Per confermarsi poi grazie a visibili scorci sul mare e ad un immaginifico sottofondo di musica. Un momento “indimenticabile” allora, per l’attrice, ma non solo.

Anche: “Un amore ‘accussì’ grande” per Miriam, che questa volta staglia la homepage di Instagram con la testimonianza di una giornata lontana dai riflettori, ma non dagli apparecchi fotografici che sono pronti a immortalare le corde di un piacevole ricordo.

“Occhio a Diabolik“, però. La ammonirà con ironia un ultimo dei suoi fan, intervenuto nella travolgente standing ovation. Ma “niente paura” perché questa volta, tale espressione, si potrà soltanto interpretare osservando semplicemente la stessa attrice e tentando di cogliere il significato dell’espressione del suo volto. Lineamenti distesi: è questo che appare. Tanto da volerne scrivere una cartolina per raccontarlo. Ma stavolta, non più in un’eleganza tipicamente hollywoodiana, ma in ballerine rosse e “nei pressi del Castello Odescalchi“.

“Live for yourself“, ossia: “vivi per te stessa“. Quest’ultimo consiglio di una sua fan sembra aver colto alla perfezione il mood attuale dell’attrice, che sembrerebbe già intenzionata a farne di esso un prezioso tesoro.