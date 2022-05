Sull’aumento dei prezzi anche sull’olio extravergine d’oliva la catena Eurospin ha trovato una soluzione rispettando qualità e convenienza.

Mentre il boom di rincari continua a mettere alle strette i produttori quanto gli acquirenti dei vari prodotti attualmente sul mercato, la catena di distribuzione Eurospin ha proposto una vantaggiosa soluzione riguardante, nello specifico stavolta, l’olio extravergine d’oliva.

La proposta dei supermercati attivi nel canale discount e celebri anche oltralpe in virtù della loro “spesa intelligente” è stata accolta con grande soddisfazione da parte dei suoi più fedeli clienti. Iniziata grazie alla volontà di alcuni esperti del settore alimentare. Si è prediletta la decisione di stilare una classifica dei migliori olii sul mercato. E con rispettivo prezzo (vantaggioso o meno) a fronte. Tale escalation ha nettamente riportato per Eurospin i risultati sperati. Classificandosi, assieme ad un marchio italiano di riconoscimento internazionale, in vetta alla top ten delle marche finora proposte.

L’olio d’oliva di maggior qualità approda all’Eurospin a prezzo stracciato: un vero affare

Se al primo posto in assoluto, con 78 punti raggiunti ma con un costo ancora “elevato” di oltre 11 euro per litro, si classifica indubbiamente per quest’annualità il “Monini Bios 100% Italiano biologico”.

Figlio della rinomata azienda agroalimentare con sede in provincia di Perugia, la sua tradizione centennale è presto affiancata da un altro premiato articolo Eurospin.

Il prodotto firmato dalla catena di supermercati “Eurospin: Amo essere biologico, Podere del Conte 100% italiano biologico“, si è invece aggiudicato il quarto posto nella suddetta classifica. Ma il risultato è stato senza precedenti.

Tale riscontro ha visto difatti il suo successo specialmente per il suo alto grado di genuinità e per il miglior match di qualità-prezzo. Nonché per un elevato incremento di clienti nei rispettivi punti vendita.

Con un ottimo riscontro, dunque, il prodotto in questione ha totalizzato ben 73 punti. E ad un costo, rispetto al Monini, nettamente mantenuto. Una bottiglia di olio Eurospin riporta infatti il prezzo di soli 6,39 euro.