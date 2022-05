Segni Zodiacali, qual è il peggior difetto dell’Acquario?

Segni Zodiacali, sapete qual è il peggior difetto dei nati sotto il segno dell’Acquario? Lo fanno sempre.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi scopriamo qualcosa di più riguardo al segno dell’Acquario. È il secondo segno dello zodiaco ed ha un difetto che non riesce proprio a togliersi.

Acquario, tra i segni che scompaiono sempre

Ebbene sì, gli Acquario sono maestri nello scomparire nel nulla. Quando iniziate a frequentare un Acquario guardatevi bene dal pensare che ci sarà sempre per voi! L’Acquario infatti ha il brutto vizio di isolarsi e difficilmente baratterà la propria solitudine con una compagnia casuale. Anche in amicizia l’Acquario tende a scappare ed è possibile che non vi risponda per giorni e ricompaia con una scusa banale.

D’altro canto, però, l’Acquario è un segno che sa come far breccia nel cuore delle persone. È molto empatico e questo lo spinge ad avere frequenti conversazioni a cuore aperto con le persone. È inoltre molto creativo, perciò è facile che vi sorprenda con un regalo inaspettato, un pensiero gentile o magari con una canzone. Nei rapporti umani è molto leale darebbe tutto per le persone a cui vuole bene. In amicizia il suo migliore match è sicuramente quello con i Pesci, con i quali condivide una certa profondità emotiva. In amore invece attrae i Vergine, che sono sempre pronti ad ascoltare e risolvere i problemi degli altri.