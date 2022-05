Segni Zodiacali, qual è il peggior difetto del Cancro?

Segni Zodiacali, sapete qual è il peggior difetto dei nati sotto il segno del Cancro? Sono sempre stati così.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo del Cancro. È il settimo segno dello zodiaco ed ha un difetto in particolare che lo contraddistingue dagli altri.

Cancro, il meno comunicativo dei segni zodiacali

Il Cancro è un segno con il quale è difficile comunicare. La sua timidezza la fa da padrone e finisce per non parlare proprio o per rivelare troppo in un attacco di nervosismo. Dolci e romantici, ma non senza una buona base di cinismo, sono difficili da accontentare e rischiano di non apprezzare i gesti che vengono fatti per loro. Sono inoltre molto lunatici, perciò ciò che li fa contenti oggi probabilmente li irriterà domani. Stare accanto ad un Cancro significa essere pronti ai suoi sbalzi d’umore, ma c’è anche tanto da guadagnarci.

Essendo un segno d’acqua, il Cancro presenta una profondità fuori dal comune. È un buon ascoltatore e sa dare ottimi consigli, anche se non sempre è bravo a seguirli. È inoltre molto empatico e riesce a percepire subito quando c’è qualcosa che non va. In amore tende ad essere molto freddo all’inizio, ma una volta che si affeziona tende a dare tutto se stesso. Il miglior modo per attrarlo è regalandogli poesie e dedicandogli canzoni. Niente fa impazzire il cancro come un buon scambio intellettuale.