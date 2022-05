Si è appena conclusa la sfida Spezia-Atalanta valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A: le pagelle ed il tabellino dell’incontro.

L’Atalanta espugna lo stadio Picco imponendosi sullo Spezia per 1-3 nella sfida della 36^ giornata di campionato. Importantissimo successo per la Dea che sale al sesto posto agganciando a quota 59 punti la Roma, in campo domani sera.

Gli ospiti trovano il gol dopo soli 16 minuti: triangolo Malinovskyi-Muriel, il colombiano penetra in area di rigore e dall’altezza del dischetto piazza il pallone all’angolino. Nulla da fare per Provedel. Alla mezz’ora, la squadra di Thiago Motta ristabilisce la parità con Verde che imbeccato da un lancio in profondità di Maggiore, a tu per tu con il portiere avversario non sbaglia. Nella ripresa, al 73′, Demiral mette in mezzo un calcio di punizione, svetta Djimisiti e trova di testa la rete del nuovo vantaggio per l’Atalanta. A tre minuti dal termine, gli ospiti chiudono definitivamente i conti grazie all’undicesima rete in campionato di Pasalic che sfrutta al meglio l’assist di Muriel e infila il pallone nell’angolo più lontano.

Spezia-Atalanta: le pagelle e il tabellino del lunch match della 36^ giornata

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lazio-Sampdoria 2-0 le pagelle e il tabellino: i biancocelesti salgono al quinto posto

Spezia (3-4-3): Provedel 5,5; Hristov 5,5 (46 Reca 5), Erlic 5,5, Nikolaou 5,5; Amian 5, Maggiore 6,5 (78′ Antiste s.v.), Kiwior 5,5, S. Bastoni 6 (55′ Manaj 6); Verde 6,5, Agudelo 5,5 (68′ Kovalenko 5,5), Gyasi 5. A disposizione: Zoet, Zovko, Sala, Salva Ferrer, Bourabia, Nguiamba, Strelec, Salcedo, Nzola. Allenatore: Thiago Motta 5,5.

Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; de Roon 6, Palomino 6 (46′ Demiral 6,5), Djimisiti 7; Maehle 6 (87′ Pessina s.v.), Freuler 5,5 (59′ Hateboer 6), Koopmeiners 6,5, Zappacosta 6; Pasalic 6,5; Muriel 7,5 (90’+1 Mihaila s.v.), Malinovskyi 6,5 (59′ Boga 6,5). A disposizione: Sportiello, Rossi, Cittadini, Miranchuk, Koopmeiners, Cisse. Allenatore: Gian Piero Gasperini 6.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

Arbitro: Fabio Maresca della sezione arbitrale di Napoli.

Reti: 16’ Muriel (A), 30’ Verde (S), 73′ Djimisiti (A), 87′ Pasalic (A).

Ammoniti: 40’ S. Bastoni (S), 44’ Maggiore (S), 53′ Malinovskyi (A), 57′ Freuler (A), 62′ Muriel (A).

Espulsi: –

Note: 3′ e 6′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Muriel (A).

Lo Spezia nel prossimo turno di campionato si ritroverà di fronte all’Udinese, gara in programma alla Dacia Arena sabato 14 maggio alle 18:00. La squadra di Gasperini, invece, volerà a Milano per affrontare domenica pomeriggio in trasferta il Milan. Match importantissimo per entrambe le compagini considerando l’attuale situazione in classifica.