In una nota catena di supermercati arrivano grandi novità per agevolare i clienti. Ecco di che cosa si tratta e come usufruirne.

Grande fermento tra gli acquirenti di un noto supermercato, leader della grande distribuzione. Una serie di iniziative a sostegno della collettività stanno catalizzando l’attenzione.

Il supermercato in questione è il Conad, colosso dei prodotti alimentari e della casa. Nato negli anni Sessanta a Bologna, quest’anno ha spento ben 60 candeline.

Con la sede centrale rimasta nella città natale, ha conosciuto una capillare espansione affermandosi nella grande distribuzione anno dopo anno. Formata da 6 cooperative di dettaglianti, la Conad è presente in tutto il Bel Paese con un numero elevato di punti vendita, impegnando innumerevoli lavoratori. Oltre alla presenza nella stivale, ha conquistato anche Albania, Cina, Hong Kong, Kosovo, Malta e Repubblica di San Marino.

Punto di riferimento nella grande distribuzione italiana, di recente ha festeggiato il compleanno dando vita a un’importante iniziativa nel segno della sostenibilità. In questo modo la spesa si fa green: comprando nei suoi store si dà vita a nuove piante. Per tutto maggio i fondi raccolti sono devoluti per piantumare più di 20 mila alberi in tutto il Bel Paese entro marzo 2030.

Il progetto dimostra la sensibilità del marchio verso le tematiche d’impatto sociale. Sempre al fianco dei consumatori, offre inoltre un’altra grande opportunità alla sua clientela.

Importante iniziativa di Conad: di cosa si tratta

Oltre all’importanti iniziative nel segno della sostenibilità, Conad è al fianco dei suoi clienti a 360 gradi. In particolare con la sua Carta Insieme, attivabile nei punti vendita, è possibile avere convenienza anche sull’assicurazione.

Qualsiasi titolare di una carta, mediante il sito www.conadserviziassicurativi.it, può sottoscrivere polizze con compagnie assicurative molto convenienti.

Inoltre grazie a un codice previsto sulla carta si possono avere sconti vantaggiosi: dalla casa, agli animali, tante le possibili agevolazioni.

Tra le possibilità non manca la polizza auto con cui mettersi in sicurezza, risparmiando. “Per mettere in moto la polizza auto più conveniente gioca la carta giusta”, lo slogan lanciato dal noto marchio nell’ambito di questo progetto pensato per agevolare i suoi clienti, sempre al centro delle sue attività.