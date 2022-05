Il ritorno tanto atteso genera delle scoppiettanti reazioni in rete. Michelle Hunziker è di nuovo a casa. E “quanta tenerezza…”

“Voilà!” La conduttrice di “Striscia La Notizia” è intervenuta con contagioso entusiasmo in didascalia ad uno dei suoi ultimi romantici scatti. Per Michelle Hunziker è ufficiale. “Les jeux sont faits!”. E stavolta pare non si possa più tornare indietro.

Dopo aver sfoggiato un meraviglioso tailleur in rosso fuoco Michelle è finalmente tornata a parlare d’amore. Una coincidenza? “Chi può dirlo“. I fan dell’ironica conduttrice hanno ad ogni modo accolto la sua ultima dichiarazione e il suo rientro a casa con grande sorpresa, cimentandosi per l’occasione in una poliedrica standing ovation.

Dopo la crisi e la rottura definitiva con l’imprenditore Tomaso Trussardi e il successivo mancato ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, l’intraprendente nativa di Sorengo ha finalmente preso la sua decisione in amore. La scelta della conduttrice è apparsa, agli occhi di molti, come un tanto atteso “lieto fine“. Ma, soprattutto, “un trionfo di tenerezza“.

“Tipico della razza” Michelle Hunziker torna da lui: con Trussardi è amore

Dopo una lunga giornata di lavoro Michelle ha fatto ritorno alla sua abitazione milanese e ha pubblicato una collezione di quattro travolgenti scatti al fianco di uno soltanto dei suoi bellissimi cagnolini. Si tratta però, questa volta, di Odino.

Il cucciolo è un piccolo levriero italiano, divenuto particolarmente famoso in rete per essere, sin dalla sua nascita, il “miglior amico a quattro zampe” dell’imprenditore bergamasco. Nonché da sempre simbolo della casa di moda.

Il meraviglioso esemplare ha difatti accompagnato tanti momenti di spensieratezza vissuti dall’ex coppia, e poi rispettivamente condivisi su Instagram durante il corso degli anni. Ma la tradizione sembra oggi voler continuare con un fine ben preciso.

“Il nostro bambino peloso“, lo definiva così Michelle in didascalia tempo addietro, in occasione dei festeggiamenti tenutesi per il compimento del suo primo anno d’età. Che dunque questi scatti abbiano lasciato sperare ad un ravvicinamento tra i due? Alcuni fan sembrerebbero essere d’accordo con tale versione dei fatti.

“Tipico della razza“, commenterà infine un fan di Michelle dimostrando di essere a conoscenza della dolcezza del famoso esemplare.