Udine, cadavere trovato in una zona impervia: si indaga sulle cause del decesso

Alcuni cacciatori hanno ritrovato il cadavere di un uomo tra le sterpaglie. È accaduto questa mattina, domenica 8 maggio, in una zona impervia delle campagne di Platischis, frazione del comune di Taipana, in provincia di Udine.

I cacciatori, notando il corpo senza vita, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze. Considerate le condizioni della zona, scrive la stampa locale, tra cui la redazione de Il Friuli, sul luogo indicato sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino ed i militari della Guardia di Finanza di Sella Nevea.

I soccorritori, raggiunto il punto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo, di cui non sono state rese note le generalità. Non è chiaro se sia stato già identificato dalle forze dell’ordine.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno già dato il via alle indagini per determinare con precisione le cause che hanno provocato la morte dell’uomo e per quale motivo si trovasse in una zona così impervia della frazione.

Si tratta della seconda tragedia in provincia di Udine in poche ore. Ieri mattina nel capoluogo, una donna di 74 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione dal figlio che ha subito lanciato l’allarme.