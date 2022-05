“Uomini e Donne”, la tronista in dolce attesa: l’annuncio sui social

Uomini e Donne, l’ex tronista del programma di Maria De Filippi ha rivelato di essere in dolce attesa. La notizia ha reso felice i suoi migliaia di fans

È stata una delle troniste più discusse degli ultimi anni di Uomini e Donne. Giulia Quattrociocche, infatti, si presentò alla soglia dei trent’anni nel programma di Maria De Filippi come ragazza acqua e sapone, estremamente semplice e diversa dalle solite che avevamo visto nel corso del tempo. Infatti, Giulia si reputava non bella ma simpatica, e fu proprio la sua simpatia a conquistare i telespettatori e la padrona di casa.

Nel programma conobbe diversi ragazzi e alla fine, dopo un trono turbolento, la sua scelta ricadde sul bel Daniele. Pensavano che sarebbe durata, ma la loro conoscenza si è consumata nel giro di poche settimane fuori dal programma. Niente paura, però: lei ha trovato l’amore poco dopo e ha capito fin da subito che sarebbe stato quello giusto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Adriano Celentano, nuova sorpresa: arriva la notizia che nessuno ha mai sentito

Giulia, infatti, ha trovato tutto quello che ha sempre cercato in un uomo. Amore, famiglia, senso di protezione, casa. Tutto quanto. Nel momento esatto in cui lo ha incontrato, ha capito di essersi imbattuta in quello giusto e proprio per questo ha deciso di non perdere tempo. Infatti, nel giro di poco tempo, i due sono diventati genitori. E proprio come ha detto lei, ci hanno preso così tanto gusto che hanno deciso di replicare mettendo al mondo un altro figlio.