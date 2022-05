“Vite al Limite”. Con 376 kg Julian è stato uno dei pazienti più pesanti del Dr. Nowzaradan. Cosa gli è successo dopo

“Vite al Limite”. Il programma di Real Time segue i pazienti patologicamente obesi del dottor Nowzaradan. Vi raccontiamo la storia di Julian Valentine

Facendo zapping sicuramente vi sarete imbattuti nel programma di Real Time “Vite al limite”. Trasmesso per la prima volta nel 2012 negli Stati Uniti con il titolo originale “My 600-Lb Life” (traduz. “La mia vita a 300 kg”) mostra le vicende di persone patologicamente obese determinate a seguire un percorso verso una rinnovata salute fisica.

Le loro condizioni sono talmente gravi che non possono riuscirci da soli. Per questo motivo si affidano alle mani esperte del chirurgo bariatrico Younan Nowzaradan, divenuto celebre in tutto il mondo proprio grazie a questo docu-reality. Vi raccontiamo la storia di Julian Valentine: sarà riuscito nel suo intento di perdere peso e riprendere le redini della sua esistenza?

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Julian Valentine

