Alessandra Mastronardi, la foto del suo “per sempre” ha lasciato interdetto il pubblico del web: nessuno poteva immaginarselo, e invece…

Dai tempi in cui Alessandra Mastronardi prestava il volto alla celebre “Eva Cudicini” de “I Cesaroni”, l’attrice ha fatto parecchia strada. La nativa di Napoli, 36 anni quest’anno, è divenuta nota a livello nazionale proprio grazie al ruoto ottenuto all’interno della fiction di Mediaset.

Con il passare del tempo, parallelamente, per l’attrice le possibilità si sono moltiplicate a vista d’occhio. La Mastronardi ha infatti preso parte a produzioni internazionali del calibro de “I Medici” e “To Rome with Love”. L’interprete di “Eva”, tra l’altro, si è trasferita a Londra da qualche anno non solo per questioni lavorative, ma soprattutto per amore.

La relazione con Ross McCall, con il quale la partenopea sarebbe dovuta convolare a nozze, è però terminata improvvisamente, lasciando di sasso migliaia di followers. Eppure, a consolare Alessandra ci ha pensato qualcuno di davvero speciale: la foto apparsa sui social è emblematica e non lascia spazio a dubbi.

Alessandra Mastronardi e la FOTO del suo “per sempre”. Con lei la persona più speciale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Mastronardi (@lamastronardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Riccardo Guarnieri messo alle strette: “devi ammettere qualcosa?”. Dopo mesi arriva la verità

Si vociferava di un imminente matrimonio per Alessandra Mastronardi e Ross McCall, l’attore britannico con cui la partenopea aveva iniziato una convivenza a Londra. Eppure, solamente qualche mese fa, la notizia della rottura tra i due era arrivata come un fulmine a ciel sereno, lasciando di stucco moltissimi fan.

Ciò nonostante, l’attrice non è mai parsa particolarmente afflitta per via di questo fallimento sul piano sentimentale. All’opposto Alessandra, con il sorriso e la vitalità che da sempre sono il suo marchio di fabbrica, ha continuato a mostrarsi in tutto il suo splendore sui social.

Solamente due settimane fa, nel corso di un soggiorno in Italia, la Mastronardi ne ha approfittato per vedere qualcuno di davvero speciale per lei. Si tratta di Lucrezia Piaggio, l’attrice con cui la partenopea ha condiviso l’esperienza della prima stagione de “I Cesaroni”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “X Factor 16”, cambia tutto: un altro giurato è stato fatto fuori

“La nostra amicizia è per sempre” scriveva la 36enne nel giorno di Pasqua, trascorso proprio in compagnia dell’amica. Per i followers si è trattato di un vero colpo al cuore: scoprire che le due donne sono ancora legate dopo così tanti anni li ha lasciati letteralmente senza parole.