Il portiere di un albergo di Alessandria è stato trovato morto la scorsa notte davanti alla hall della struttura: si ipotizza possa essersi trattato di un omicidio.

Durante la scorsa notte, un uomo sarebbe stato assassinato ad Alessandria. Si tratta del portiere di un albergo sito nei pressi della stazione ferroviaria. Proprio nella hall della struttura ricettiva lo ha notato, riverso al suolo, un passante che ha subito chiamato i soccorsi.

Quando i soccorsi e le forze dell’ordine sono giunti sul posto per l’uomo, trovato in un lago di sangue, era ormai troppo tardi. I carabinieri stanno indagando su quanto accaduto e si ipotizza possa essersi trattato di un delitto consumatosi al culmine di un’aggressione.

Alessandria, omicidio nella notte: portiere trovato morto nella hall di un albergo

Assassinato nella hall dell’albergo dove lavorava come portiere. Questo quanto sarebbe accaduto la scorsa notte, tra domenica 8 e lunedì 9 maggio, ad Alessandria.

L’allarme è scattato intorno all’1:30, quando, scrivono i colleghi dell’agenzia Ansa, un passante ha notato il corpo della vittima, riverso al suolo in una pozza di sangue davanti alla reception, ed ha chiamato il numero unico per le emergenze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Donna trovata morta nel suo appartamento con ferite d’arma da taglio: è giallo

In pochi minuti presso l’Hotel Londra, in Corso Felice Cavallotti, a poca distanza dalla stazione ferroviaria, sono arrivate un’ambulanza del 118 e le pattuglie dei carabinieri. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del portiere, di cui non sono state rese note le generalità. Immediatamente sono scattate le indagini dei militari dell’Arma con gli uomini della Scientifica sul posto per gli accertamenti del caso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cadavere trovato in una zona di campagna: a lanciare l’allarme alcuni cacciatori

Gli investigatori dovranno ora ricostruire quanto accaduto nella hall dell’albergo. In tal senso sono stati acquisiti i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza che verranno ora esaminati. Da una primissima ricostruzione, riporta Ansa, pare che l’uomo possa essere stato ucciso al culmine di una violenta aggressione consumatasi proprio davanti la reception. Ci sarebbe anche già un sospettato che verrà interrogato nelle prossime ore.