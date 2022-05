“Sei la migliore” Alessia Marcuzzi cambia look: mai vista così, che schianto

Alessia Marcuzzi non si nasconde dietro a un filtro e sfoggia tutta la sua bellezza naturale che non le manca

Solare, intraprendente e di un’energia indescrivibile. Così, da anni Alessia Marcuzzi si presenta ai fan che la supportano e sostengono in ogni situazione.

Sempre pronta a mettersi in gioco, la conduttrice non si nasconde dietro a niente e condivide con i follower anche la sua parte più bizzarra. Ecco cosa ha pubblicato qualche ora fa sui social.

Alessia Marcuzzi, outfit alternativo per un gioco alternativo – FOTO

Seguita da più cinque milioni di follower, Alessia Marcuzzi è un vulcano in eruzione che non si ferma davanti a niente e nessuno. Tutti lo avranno potuto notare nel corso degli anni, quando sia in televisione che sui social, la conduttrice ha mostrato e continua a mostrare tutta la sua genuinità e semplicità che la contraddistinguono da sempre.

Ha da poco condiviso un paio di foto scattate nella sua abitazione dove è intenta a giocare con il suo cagnolino. Indossa un paio di pantaloni corti e una maglia nera a maniche lunghe. Le cosce sono scoperte e un paio di mocassini lucidi sono il tocco di classe.

I capelli sono sciolti e mossi, il trucco non c’è e nessun filtro copre la sua bellezza naturale. Il sorriso è la sua arma migliore, di cui non può fare a meno.

Tra i commenti spunta un messaggio da parte della sua fan numero uno Mara Venier che ha lasciato qualche cuore sotto al post e poi ancora qualcun altro chiede alla Marcuzzi di tornare in televisione aggiungendo: “Sei la migliore”.

Per adesso la conduttrice sembra non avere nessuna intenzione di tornare in tv, ha altri progetti a cui pensare e da portare a termine. La porta per lei, però, è sempre aperta ed il pubblico si augura che prima o poi cambi idea. E voi cosa ne pensate?