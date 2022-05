L’arte femminile di Anna Falchi la trasforma in presa diretta nella “Venere di Milo”. I telespettatori non sembrano credere ai loro occhi.

“E’ stata una settimana di grandi soddisfazioni“, aveva scritto la showgirl Anna Falchi soltanto due giorni fa. Ma nessuno dei suoi telespettatori poteva aspettarsi un’entrata in scena ad effetto come quella presentatasi quest’oggi, 9 maggio 2022, davanti ai loro occhi.

Nel frattempo, lo scorso 22 aprile, la conduttrice ha compiuto i suoi cinquant’anni. E in virtù di tale occasione si voluto passare in rassegna la sua lunga e prolifica carriera nel mondo dello spettacolo. A partire dalla fine degli anni ’80 la soubrette fa il suo ingresso sul piccolo schermo come bellissima concorrente di “Miss Italia” fino a interpretare, nel 2005, il ruolo di Sonia nella commedia di Paolo Genovese sul grande schermo, dal titolo di “Nessun messaggio in segreteria“.

Infine, tornando al presente, dopo essersi recata a Londra ed aver ammesso “qui si respira aria di libertà“, la protagonista de “I Fatti Vostri” è tornata a pieno titolo a parlare d’attualità, ma stavolta con uno spirito di rinnovamento. La prova è racchiusa tutta nel suo ultimo scatto rubato dagli studi di Rai Due.

“Da amare” Anna Falchi coincidenza miracolosa in diretta: la FOTO è incredibile

