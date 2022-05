Anna Safroncik, “Grazie per il magico weekend”: emozioni in bikini in piscina – FOTO

Anna Safroncik reduce da un fine settimana con il sorriso e con tante emozioni, l’attrice in costume incanta i fan come sempre

Un fascino speciale e che non è mai passato inosservato, quello di Anna Safroncik. L’attrice ucraina naturalizzata italiana è ormai da tempo uno dei volti più amati di cinema e tv e lascia sempre senza fiato gli ammiratori.

Arrivata in Italia da giovanissima, negli anni Novanta, si mise in luce al concorso di Miss Italia nel 1998, arrivando ottava nell’edizione vinta da Gloria Bellicchi. All’inizio degli anni Duemila, quindi, il debutto come attrice, in una carriera arrivata ormai oltre i vent’anni.

41 anni, ma un fascino e un’eleganza che si mantengono giovanili e almeno apparentemente immutabili, Anna è davvero molto seguita sui social network. Su Instagram conta oltre 600 mila followers, che restano ogni volta estasiati di fronte ai suoi scatti. E anche questa volta, l’ultimo post di Anna ottiene notevoli riscontri da parte dei fan.

Anna Safroncik, il suo corpo emerge dall’acqua come quello di una sirena: fascino incommensurabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

La settimana per Anna inizia con i ricordi del weekend. Un fine settimana dedicato al benessere e al relax, trascorso in un noto albergo di Roma. Tra i vari scatti, sullo sfondo, un panorama eccezionale della Capitale, la cornice ideale per staccare la spina con il mondo.

Anna ringrazia per l’ospitalità ed è pronta per tuffarsi in una nuova settimana piena di impegni. Non prima di essersi tuffata, come ha fatto, in una piscina con idromassaggio. E il fascino della Safroncik, ancora una volta, viene fuori in tutta la sua potenza.

Il consueto sguardo di ghiaccio ci cattura in maniera irresistibile, le sue forme armoniose in costume si intravedono sotto il pelo dell’acqua. Bellezza senza fine che naturalmente viene immediatamente omaggiata dai fan.

Piovono commenti e like, inevitabile quando si parla di lei. Ancora una volta, la sua sensualità sobria ma incontenibile ci travolge.