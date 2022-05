Scoperta la moneta da 1 euro da un valore di un migliaia di euro. La rarità può essere individuata facilmente. Ecco alcuni consigli per non lasciarsela sfuggire.

Alcuni appassionati di tale argomento potrebbero già essere a conoscenza del talvolta fortuito meccanismo di valutazione che va ad innescarsi in vista del ritrovamento di monete rare. Spesso, a seconda del valore della singola moneta, il valore intrinseco è destinato ad essere stravolto, lasciando ricavare una vera fortuna al suo potenziale proprietario.

E’ questo il caso di una moneta da 1 euro. Scoperta per il suo secondario e straordinario valore in questo 2022. Ma prima di entrare nel merito di tale questione, passiamo in rassegna altri brevi esempi, ugualmente utili, di alcune monete altrettanto fortuite se ritrovare per puro caso. Ad esempio, quello d i una moneta da 1 centesimo: coniata erroneamente con immagini, simbolo e diametro diversi da quella in auge su territorio italiano. E tipiche, invece, della moneta ufficialmente in circolazione da 2 centesimi.

Attenzione alla moneta: 40mila euro in un colpo solo, il trucco per capire se è lei

Oltre 100 esemplari di quest’ultima non sarebbero riusciti a tornare allo Stato dopo l’errore commesso durante la loro realizzazione. E per tal ragione sono tutt’oggi quotate in maniera esponenziale durante le aste di riferimento.

La moneta, dall’insolito diametro di 18.75 mm, riporta infatti su di essa il simbolo della Mole Antonelliana, ed è stata infine valutata all’asta per oltre 6mila euro.

Veniamo ora al caso della moneta da 1 euro, valutata invece per 40mila euro. Un caso del tutto eccezionale che però potrebbe riguardare chiunque. Anche in questo caso, la mancata realizzazione corretta della moneta ha favorito, col passare del tempo, all’elevarsi del suo valore. Per rinascere la moneta basta fare attenzione a un particolare, alquanto evidente agli occhi dell’osservatore di turno se conosciuto in precedenza.

Ossia l’assenza del simbolo indicato con una R e che fa ufficiale riferimento la Zecca della Capitale italiana.