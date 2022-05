Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno in quel di Sicilia, accanto a lei non poteva mancare Chiara Biasi, la sua migliore amica

E’ stato un weekend all’insegna del divertimento e del relax, Chiara Ferragni per i suoi 35 anni non poteva desiderare di meglio.

L’influencer è volata in Sicilia insieme alla sua famiglia e ai suoi amici e da venerdì sera è stato un continuo tra cene, balli, aperitivi. Sui social non sono mancate foto e video dell’evento che sono diventati virali. Tra tutti i presenti, le più belle erano loro.

Chiara Ferragni, accanto a LEI è ancora più bella – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Biasi (@chiarabiasi)

Per la serata di venerdì, Chiara Ferragni ha sfoggiato un look casual ma accattivante: pantaloni neri quasi trasparenti e un mini top con i brillantini.

Per sabato, il giorno del compleanno e per la festa ufficiale, l’influencer si è presentata con un completo che ha lasciato tutti senza parole: una gonna nera lunga, un top paillettato e un paio di guanti ricamati.

Accanto a lei non poteva mancare la sua amica Chiara Biasi, le due sono inseparabili. Anche la collega ha scelto il nero come colore ma ha optato per un vestito lungo con il buco alla pancia. Mentre la Ferragni aveva un trucco importante, la Biasi si è mostrata nude.

I fan non hanno potuto fare a meno di commentare con messaggi come: “Avete assaggiato cannoli e arancine” e poi ancora “Un duo di bellezze molto carine e seducenti”, qualcun altro ha aggiunto: “Strepitose”.

Insomma, è stato tutto perfetto e Palermo come cornice è stata la ciliegina sulla torta che ha reso ancora più bello il party dell’anno. Dopo aver passato un periodo difficile, Chiara Ferragni non ha perso occasione di festeggiare come solo lei sa fare e quanto pare c’è riuscita nel migliore dei modi.