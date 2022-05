Chiara Ferragni ha mandato in tilt il popolo del web mostrandosi divina. Curve scoperte è un sogno a occhi aperti: subito è un boom di like.

Fisico statuario e fascino a non finire. Chiara Ferragni torna a stupire i fan con la sua bellezza irresistibile sulla sua seguitissima pagina Instagram che conta più di 26 mila follower.

L’influencer numero uno in Italia, da poco 35 anni, non smette mai di conquistare tutti con il suo fascino irresistibile. Fisico incredibile, occhioni azzurri, folta chioma bionda, ogni suoi contenuto social fa il pieno cuori e complimenti.

Mamma di Vittoria e Leone, le sue curve sono perfette tanto che ogni look che indossa mette in risalto il suo corpo incredibile, mostrando i suoi gusti in fatto di moda.

Appassionata di fashion da sempre, la sua carriera è partita proprio da un blog dedicato al settore della moda, ha dato via nel tempo a un suo brand di abbigliamento e collaborato con le più importanti Maison a livello globale.

Chiara Ferragni: da urlo, l’abito rovente fa viaggiare la fantasia

Per vedere l’ultimo scatto di Chiara Ferragni, vai su Successivo