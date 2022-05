Le difficoltà per Charlene di Monaco sono costanti. Dopo i mesi di ricovero, nonostante sia tornata alla Rocca le cose non sono affatto risolte per la reale monegasca che si trova ad affrontare un’altra criticità.

Tempi duri per Charlene di Monaco. Dopo la misteriosa malattia che l’ha colpito per mesi, una volta ritornata a Palazzo Grimani non ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Per mesi ha passato il tempo tra le mura di una clinica in Svizzera, trovandosi lontana da figli, Gabrielle e Jacques, e del marito Alberto.

Una volta dimessa ha potuto gioire nel riabbracciarli, ma tornata alla Rocca ha dovuto fare i conti con una pesante criticità.

Con il figlio di Carolina di Monaco e Ranieri le cose sono sempre più difficili tanto che il gossip impazza su una possibile separazione in corso. Nessuna conferma ufficiale, ma lo sguardo dell’ex campionessa di nuovo durante le sue ultime apparizioni in un pubblico esprimono il dolore che sta vivendo in questo periodo.

Charlene di Monaco in difficoltà: occhi tristi, persi nel vuoto

A volte uno solo sguardo, può parlare molto di più rispetto a tante parole. Se la crisi tra Charlene di Monaco e Alberto non è stata ufficializzata, il volto della reale esprime tutto il suo malessere.

Già dalla prima apparizione in pubblico della coppia, dopo il periodo in cui la reale è rimasta lontana dai riflettori per la sua malattia, i due si erano mostrati distaccati e freddi.

Ma una nuova uscita fa ancora più pensare a una crisi in corso. Si tratta della Festa di Santa Devota a cui hanno preso parte i reali monegaschi: Charlene non è mancata all’appello, mostrandosi impeccabile, con indosso un look in jeans, e all’apparenza sorridente. Ma i suoi occhi l’hanno tradita, in quanto lo sguardo perso nel vuoto ha confermato le difficoltà che sta vivendo.

A ribadire le criticità tra moglie e marito l’esperto reale Michael Begasse, secondo sembra che la principessa abbia partecipato all’evento contro voglia, quasi come se non avesse avuto altra scelta.

Mostratasi fredda con Aberto, l’unica consolazione sono i suoi gemellini al fianco dei quali si è mostrata premurosa e sorridente tenendoli tra le braccia.