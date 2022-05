Hanno suscitato molto clamore le ultime foto di Chiara Ferragni. L’influencer si mostra in una mise decisamente fuori dal comune e i fan impazziscono. Ecco cosa è successo

Chiara Ferragni vola con la sua famiglia in Sicilia per festeggiare il suo 35esimo compleanno. L’influencer compie gli anni il 7 di maggio e quest’anno ha deciso di approfittare del weekend per una breve vacanza in Sicilia, precisamente a Palermo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> “Innamorata di…” Eleonora Incardona, la dichiarazione d’amore è una tempesta insieme al suo “balcone” FOTO

Insieme alla sua famiglia, al marito, il rapper Fedez, ai due figli, i piccoli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha scelto la città di Palermo, in Sicilia, come location per i festeggiamenti del proprio compleanno. Presenti anche tantissimi amici, tra cui anche molti vip, della Ferragni e anche della coppia. L’influencer come sempre, ha tenuto costantemente aggiornati i suoi fan tramite numerosi post su Instagram. Foto, stories e video per condividere con il suo grandissimo seguito social, i momenti più belli della mini vacanza.

Chiara Ferragni vola in Sicilia. Le foto che hanno sconvolto tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>> Sabrina Salerno col pancione, la FOTO ha lasciato esterrefatto il pubblico: “augurissimi, una mamma strepitosa”

Come sempre i look sfoggiati dalla giovane imprenditrice sono stati molto discussi. Chiara Ferragni ama indossare abiti sopra le righe e fuori dal comune, diventando una vera e propria icona di stile. Riguardo ogni suo look non sono mai mancate le critiche, soprattutto da parte di chi condanna le sue scelte di mettere particolarmente in mostra le sue nudità. Il suo pubblico si divide sempre tra chi la critica e chi elogia il suo coraggio.

Anche questa volta i look scelti dall’influencer sono stati estremamente particolari e anche questa volta non sono mancate le critiche, ma non solo.

Nella foto sopra riportata, la Ferragni ha deciso di indossare una canotta monospalla, che ha scelto di portare senza reggiseno. Come sempre non si sono fatti attendere i commenti sotto la foto. Tantissime le persone che hanno lasciato commenti di apprezzamento per il suo coraggio e la sua voglia di osare sempre, senza curarsi del giudizio altrui.