Per Cristina Buccino è arrivata l’estate e sui social non perde occasione di condividere con i fan alcuno scatti in bikini

Classe 1985, modella e showgirl sensuale e accattivante, sempre pronta a mostrare ai fan i suoi lati migliori. Cristina Buccino è un vulcano in eruzione, di una bellezza strepitosa, ecco come attira l’attenzione sui social.

Da tutti conosciuta per aver partecipato nel 2009 a “L’eredità”, interpretando il ruolo della professoressa per due anni, oggi è molto attiva sul web e le sue foto diventano virali non appena vengono pubblicate.

Cristina Buccino, il primo SCATTO dell’estate: divina

Seguita da quasi tre milioni di follower, Cristina Buccino sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo. Da vera influencer ha già pubblicato degli scatti in bikini, dando inizio alla nuova stagione. E’ volata ad Ibiza, uno dei suoi posti preferiti, dove almeno una volta ogni anno vi torna.

L’ultimo post è composto da due foto, una più bella dell’altra, dove la showgirl sfoggia i suoi lati migliori. La prima è in bianco e nero e la seconda a colori. Il costume è nero, il triangolo è più piccolo rispetto al décolleté. I capelli sciolti le scendono lungo la schiena e sono spostati dal vento. Un cappello le copre la fronte.

Il mare fa da cornice a tutta questa meraviglia. “Sta arrivando”, scrive l’influencer sotto al post. I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare commenti come: “Sei bellissima” e poi ancora “Essenza della femminilità”, qualcun altro ha aggiunto: “Quanta sensualità in una sola foto”.

Ancora una volta l’influencer ha lasciato il segno. L’estate deve ancora iniziare e chissà quali e quanti scatti pubblicherà sul suo profilo social.

I follower non vedono l’ora di scoprirlo, che questo post sia solo l’inizio di una stagione favolosa da vivere insieme. E voi siete pronti a supportarla e sostenerla?