Ultime ore di preparazione per l’Eurovision che prenderà il via martedì 10 con la prima semifinale. Nella cerimonia d’apertura non tutto è andato però liscio come si sperava

Si è tenuta presso la Reggia di Venaria di Torino la cerimonia d’apertura dell’Eurovision Song Contest. Un lungo tappeto turchese ha accolto gli artisti in gara che hanno potuto sfoggiare i loro look e incontrare i fan accorsi sul posto. Tra i più attesi e acclamati, in rappresentanza dell’Italia, Mahmood e Blanco.

In attesa di assistere all’esibizione dei due artisti che saliranno sul palco del PalaOlimpico con la loro “Brividi“, Mahmood e Blanco si sono già resi protagonisti delle prime giornate di promozione con la complicità che li contraddistingue. Il loro arrivo nella cerimonia d’apertura è stato uno dei più attesi, ma non tutto è andato come previsto. Un’irruzione inaspettata ha costretto l’intervento delle forze dell’ordine. Ecco cosa è accaduto.

Irruzione sul carpet: Mahmood e Blanco assistono sgomenti

Mahmood e Blanco hanno fatto il loro ingresso sul tappeto turchese, sfilando e posando per i numerosi fotografi presenti alla cerimonia. Nel corso di un’intervista è però accaduto qualcosa di inaspettato. Un attivista è riuscito a irrompere sul carpet, urlando un messaggio poco prima che venisse braccato dalla sicurezza.

“Non ci sarà musica su un pianeta morto“, ha esclamato a gran voce l’uomo, intervenuto per innalzare la propria voce sul cambiamento climatico e i problemi legati all’ambiente. Neanche a dirlo pochi secondi sono bastati alla forze dell’ordine per intervenire e allontanare l’attivista.

Tutto questo è avvenuto a pochi metri dai due artisti che sono rimasti spiazzati per alcuni secondi. Nel video che riprende il momento è possibile notare l’immediata reazione di Mahmood che tenta di allontanarsi, prima di rendersi conto di quanto stesse realmente accadendo.

Dopo questo intervento tutto è ripreso come se nulla fosse successo, ma le immagini dell’avvenimento hanno fatto il giro del web e la reazione del cantante è immediatamente diventata virale.