Nella serata di ieri a Ferrara, un uomo si è sentito male ed è morto mentre assisteva alla messa che si stava celebrando in chiesa. Vani tutti i tentativi di soccorso dei sanitari.

Un vero e proprio dramma quello verificatosi ieri sera a Ferrara. Un uomo di 62 anni si è improvvisamente accasciato in chiesa mentre partecipava alla messa sotto gli occhi attoniti dei presenti che hanno chiamato il 118.

Il centralino ha inviato immediatamente sul posto un’ambulanza con a bordo lo staff medico. A nulla sono serviti i disperati tentativi di rianimazione dei soccorritori che, alla fine, si sono dovuti arrendere costatandone il decesso, sopraggiunto per un malore.

Ferrara, malore improvviso durante la messa: 62enne si accascia in chiesa e muore davanti ai fedeli

Un malore mentre si trovava in chiesa per assistere alla messa serale. È morto così un uomo di 62 anni, di cui non si conosce l’identità, nella serata di ieri, domenica 8 maggio, a Ferrara.

Secondo quanto appreso dalla redazione de Il Resto del Carlino, il 62enne si era recato presso la chiesa della Sacra Famiglia per partecipare alla funzione religiosa celebrata da don Marco (Giovanni) Bezzi. Durante la messa, improvvisamente, l’uomo ha iniziato a sentirsi male ed è crollato al suolo. I fedeli presenti, che hanno assistito alla drammatica scena, hanno allertato subito i soccorsi.

In pochi minuti è arrivata l’equipe medica del 118 che ha avviato le manovre di soccorso. Ogni sforzo, però, di strapparlo alla morte si è rivelato vano ed i sanitari alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, che sarebbe stato stroncato da un improvviso malore. Presso la chiesa sono intervenuti anche gli agenti della Polizia del capoluogo di provincia emiliano.

Sotto choc, scrivono i colleghi de Il Resto del Carlino, tutte le persone che si trovavano in chiesa al momento della tragedia. Un testimone, ai microfoni del quotidiano, ha definito “straziante” la scena a cui hanno assistito i fedeli.