“Inizia la settimana con la bomba”, l’annuncio di Francesco Renga spiazza tutti – VIDEO

Francesco Renga sui social fa un annuncio ai suoi fan che li sorprende e al tempo stesso li rende felici: cosa è successo

La voce di Francesco Renga ha segnato anni di storia della musica italiana. Prima all’interno del gruppo Timoria, poi entrando nel nuovo millennio da solista e raccogliendo sempre e comunque grandi successi.

Il cantante, 54 anni, ha un timbro senza dubbio diventato iconico e legato a brani che sono rimasti nel cuore degli appassionati. Le sue melodie da sempre sono molto gradite dai fan, che lo seguono sempre con grande partecipazione.

Nella sua carriera, Renga può vantare la vittoria di un Festival di Sanremo, nel 2005, con la canzone ‘Angelo‘. Molti altri i riconoscimenti ottenuti, che ne fanno un artista completo e di grande spessore, tra i più riconoscibili del nostro paese anche all’estero.

Sui social, può vantare un grande seguito: oltre mezzo milione di followers su Instagram. Che accolgono con grande felicità l’ultimo annuncio del cantante, una notizia che arriva un po’ a sorpresa ma che si attendeva da tanto.

Francesco Renga, la gag in giardino e poi l’annuncio tanto atteso: “Finalmente ci dai una gioia”

L’annuncio è quello del suo nuovo singolo, in uscita questa settimana. Il brano si intitola ‘Mille errori‘ e sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire da venerdì. Una notizia che viene accolta, come detto, dai fan, con tantissimi commenti entusiasti.

La felicità di Renga, per un lavoro che anticipa il suo nuovo album, il nono da solista, è palpabile. Un sorriso divertito che utilizza anche per una curiosa gag in giardino, dove gioca a fare ‘il ladro di limoni‘.

C’è grande attesa per il nuovo brano del cantante, le prime note della melodia che si possono ascoltare nel post lasciano già intuire che si tratta di un’opera di grande profondità, come lui ci ha abituato da sempre.